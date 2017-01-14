Якубов: Всем экипажам команды «КАМАЗ-мастер» за «Дакар» можно поставить пять с плюсом

Экипаж «КАМАЗ-мастер» россиянина Эдуарда Николаева победил в генеральной классификации гонки, последний этап которой финишировал в субботу в Буэнос-Айресе, в зачете грузовиков.

«Дакары» легкими не бывают, а этот был одним из самых трудных. В этом году наши соперники были сильнее, чем ранее. Это было заметно еще на технических комиссиях, также они показали себя на трассе. Наши ребята оказались равными по силам, но в конце, видимо, сыграла свою роль и физическая подготовка, и моральный настрой, что в итоге и сказалось в последние дни. Все экипажи сработали очень хорошо, можно им всем поставить пятерку с плюсом за эту гонку. Она была нелегкой, да и трасса была тяжелее, чем обычно, — сказал Якубов по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«В этом году организаторы предложили (в маршруте) пески, чего уже давно не было на “Дакаре”. Гонка была осложнена погодными условиями, что тоже повлияло на результаты. Наши ребята знают, что такое песок, что такое грязь, с детства, им это не впервой. Я горжусь своими учениками, в первую очередь (Владимиром) Чагиным, это его ученики, его подготовка, он стратег и тактик. Я доволен», — добавил он.