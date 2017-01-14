Россиянин Маганов стал третьим на ралли «Дакар» в зачете багги

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Победу праздновали бразильцы Леандро Торрес и Луривал Ролдан, вторым стал китайский дуэт Ван Фуцзян и Ли Вэй.

Автомобили класса багги впервые в истории «Дакара» были представлены в отдельном зачете. В гонке стартовали восемь экипажей.