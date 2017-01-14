Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28427040/
14 января 2017, 16:15 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Россиянин Маганов стал третьим на ралли «Дакар» в зачете багги

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российский экипаж в составе пилота Равиля Маганова и штурмана Кирилла Шубина финишировал третьим в ралли-марафоне «Дакар» в зачете багги.

Автомобили класса багги впервые в истории Дакара были представлены в отдельном зачете. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победу праздновали бразильцы Леандро Торрес и Луривал Ролдан, вторым стал китайский дуэт Ван Фуцзян и Ли Вэй.

Автомобили класса багги впервые в истории «Дакара» были представлены в отдельном зачете. В гонке стартовали восемь экипажей.

Ралли-марафон «Дакар» в 2017 году проходил по территории Парагвая, Аргентины и Боливии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
14 января

Мутко: "КамАЗ-мастер" победой на "Дакаре" подтвердил свой высокий уровень

Шарапова не будет проводить выставочные матчи до официального возвращения на корт

Карякин заявил, что его победа на "Дакаре" в зачете квадроциклов важна для России