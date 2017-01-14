Экипаж Astana Motorsports вытащил прямого конкурента из «западни» перед последним этапом «Дакара»

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По традиции, последний этап «Дакара» будет не очень длинным — всего 64 километра боевого участка и 786 километра лиазона, с последующим финишем на подиуме в Буэнос-Айресе, гонщики должны были решить все поставленные задачи в течение 11 этапа.

11 этап гонки проходил в провинции Аргентины Кордова и стал одним из последних серьезных испытаний на «Дакаре». Этап был поделен на два спецучастка, первый проходил по песчаным дюнам с «феш-феш», а второй спецучасток был горным, с крутыми серпантинами и острыми камнями, которые не оставляли гонщикам права на ошибку.

Экпиаж Артура Ардавичуса из команды Astana Motorsports сохраняет высокий темп, проехав весь этап без проколов и финишировав 17-ым. Несмотря на сложность этапа, на котором были и сходы, и серьезные поломки. Экипаж Astana Motorsport вытащил грузовик команды Hino Team Sugaware, который застрял в феш-феше. Несмотря на то, что оба экипажа являются прямыми конкурентами, экипаж Арадавичуса повел себя очень корректно и помог соперникам выбраться из сложной ситуации.

Артур Ардавичус, пилот команды Astana Motorsports говорит о своих впечатлениях от сегодняшней гонки:

— Классный, тяжелый, трудовой день. С самого утра и сейчас, в 21.30, мы только вернулись. Два спецучастка в день с зоной нейтрализации. Первый — просто убойная колотушка, глубокая песочная колея и легкие небольшие песочные горки с растительностью и глубокими феш-феш ямами. Там много машин осталось, но нам повезло, дали полный газ, не жалея автомобиль, боялся пробить колеса, поэтому решил сделать высокое давление, а в феш-феш влетать на высоком давлении опасно — можно сесть. Некоторые застревали, так что к ним сложно было даже подъехать.

Экипаж Березовского и Никижева подвело сцепление, практически весь этап они ехали на пятой пониженной передаче, однако, им удалось удачно пройти весь этап, и сохранить за собой третью строчку в своей категории..