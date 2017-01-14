Экипаж Николаева стал победителем ралли «Дакар» в зачете грузовиков
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем
ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.
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Для 32-летнего Николаева эта победа стала второй в карьере на «Дакаре», в первый раз он выиграл в 2013 году. Команда «КамАЗ-мастер» в 14-й раз отпраздновала успех в
«Дакар» в 2017 году проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии.
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