Экипаж Николаева стал победителем ралли «Дакар» в зачете грузовиков

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Для 32-летнего Николаева эта победа стала второй в карьере на «Дакаре», в первый раз он выиграл в 2013 году. Команда «КамАЗ-мастер» в 14-й раз отпраздновала успех в ралли-марафоне.

«Дакар» в 2017 году проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии.