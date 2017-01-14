Француз Петерансель в 13-й раз выиграл ралли «Дакар»

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Второе и третье места по итогам ралли заняли его соотечественники и партнеры по команде Себастьян Леб и Сириль Депре соответственно.

Для 51-летнего Петеранселя эта победа стала 13-й в карьере на «Дакаре». Ранее он побеждал в зачете мотоциклов в 1991−93, 1995, 1997−98 гг. и в зачете автомобилей в 2004−05, 2007, 2012−13, 2016 гг.