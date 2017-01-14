Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28426649/
14 января 2017, 15:18 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Француз Петерансель в 13-й раз выиграл ралли «Дакар»

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Француз Стефан Петерансель из «Пежо» стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете автомобилей.

В этом году спортсмен стал победителем в зачете автомобилей. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Второе и третье места по итогам ралли заняли его соотечественники и партнеры по команде Себастьян Леб и Сириль Депре соответственно.

Для 51-летнего Петеранселя эта победа стала 13-й в карьере на «Дакаре». Ранее он побеждал в зачете мотоциклов в 1991−93, 1995, 1997−98 гг. и в зачете автомобилей в 2004−05, 2007, 2012−13, 2016 гг.

Ралли-марафон «Дакар» в 2017 году проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Экипаж Astana Motorsports вытащил прямого конкурента из «западни» перед последним этапом «Дакара»

Экипаж Astana Motorsports вытащил прямого конкурента из «западни» перед последним этапом «Дакара»

Несмотря на все сложности гонки, казахстанская команда Astana Motorsports, входящая в состав Президентского клуба «Астана», продолжает свое стабильное выступление на ралли «Дакар», сообщает пресс-служба клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
14 января

Шарапова не будет проводить выставочные матчи до официального возвращения на корт

Карякин заявил, что его победа на "Дакаре" в зачете квадроциклов важна для России

Министра спорта РФ настораживает медлительность МПК по работе с ПКР