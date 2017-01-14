Николаев: Автомобили и квадроциклы мешали на 11-м этапе «Дакара»

В пятницу экипаж Николаева выиграл 11-й этап «Дакара» в зачете грузовиков. Автомобиль другого россиянина Дмитрия Сотникова («КамАЗ-мастер») финишировал четвертым. Николаев продолжает лидировать в общем зачете перед заключительным этапом.

«Сегодня этап был поделен на два спецучастка длиной 113 км и 175 км. Между ними была очень длинная нейтрализация 300 километров, где можно было немножко обдумать и прийти в себя и уже вторую часть тоже четко отработать. Первая часть был похожа на нашу Астрахань — песчаная дорога с кочками, ямами. Во второй части маршрут поднял нас в местные горы, где была серпантинная быстрая дорога — по бокам много камней, важно было их не зацепить», — сказал Николаев.

«Затем пошли полевые дороги вдоль виноградников, — продолжил россиянин. — Там немного мешали квадроциклисты, да и концовка джипов пылила очень сильно. Но справились. Проехали хорошо».