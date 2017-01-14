Николаев: Автомобили и квадроциклы мешали на 11-м этапе «Дакара»
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Гонщик российской команды «КамАЗ-мастер» Эдуард Николаев сообщил, что ему мешали автомобили и квадроциклы во время прохождения 11-го этапа
ралли-марафона «Дакар». Слова россиянина приводит пресс- служба «КамАЗ-мастер».
В пятницу экипаж Николаева выиграл 11-й этап «Дакара» в зачете грузовиков. Автомобиль другого россиянина Дмитрия Сотникова («КамАЗ-мастер») финишировал четвертым. Николаев продолжает лидировать в общем зачете перед заключительным этапом.
«Сегодня этап был поделен на два спецучастка длиной 113 км и 175 км. Между ними была очень длинная нейтрализация 300 километров, где можно было немножко обдумать и прийти в себя и уже вторую часть тоже четко отработать. Первая часть был похожа на нашу Астрахань — песчаная дорога с кочками, ямами. Во второй части маршрут поднял нас в местные горы, где была серпантинная быстрая дорога — по бокам много камней, важно было их не зацепить», — сказал Николаев.
«Затем пошли полевые дороги вдоль виноградников, — продолжил россиянин. — Там немного мешали квадроциклисты, да и концовка джипов пылила очень сильно. Но справились. Проехали хорошо».
«Дакар-2017» проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в
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