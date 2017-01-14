Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28425464/
14 января 2017, 13:02 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Николаев: Автомобили и квадроциклы мешали на 11-м этапе «Дакара»

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Гонщик российской команды «КамАЗ-мастер» Эдуард Николаев сообщил, что ему мешали автомобили и квадроциклы во время прохождения 11-го этапа ралли-марафона «Дакар». Слова россиянина приводит пресс- служба «КамАЗ-мастер».

В пятницу экипаж Николаева выиграл 11-й этап «Дакара» в зачете грузовиков. Автомобиль другого россиянина Дмитрия Сотникова («КамАЗ-мастер») финишировал четвертым. Николаев продолжает лидировать в общем зачете перед заключительным этапом.

«Сегодня этап был поделен на два спецучастка длиной 113 км и 175 км. Между ними была очень длинная нейтрализация 300 километров, где можно было немножко обдумать и прийти в себя и уже вторую часть тоже четко отработать. Первая часть был похожа на нашу Астрахань — песчаная дорога с кочками, ямами. Во второй части маршрут поднял нас в местные горы, где была серпантинная быстрая дорога — по бокам много камней, важно было их не зацепить», — сказал Николаев.

«Затем пошли полевые дороги вдоль виноградников, — продолжил россиянин. — Там немного мешали квадроциклисты, да и концовка джипов пылила очень сильно. Но справились. Проехали хорошо».

«Дакар-2017» проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
14 января

УЕФА рассмотрит апелляцию Еременко на дисквалификацию за кокаин 2 марта

Вскрытие допинг-пробы "Б" Поветкина состоится 1 февраля

Мышкин предложил проводить "Русскую классику" в день рождения Харламова