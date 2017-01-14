«Утром у нас было большое сражение с Себом (Себастьеном Лёбом — прим. “Чемпионата”). Мы проиграли три минуты в первой части. Думаю, он пошёл в атаку изо всех сил.



Во второй части я первым стартовал, но быстро остановился, может, потому, что он стартовал всего в четырёх минутах позади. Но через несколько километров у него случился прокол, и я воспользовался возможностью атаковать всю вторую часть.



Бороться с Себастьеном Лёбом — настоящая честь. Я знаю, что он очень быстр на трассах WRC. Он мой партнёр по команде и мы уважаем друг друга. Перед последним этапом мы вместе улыбались и шутили — командный дух у нас хорош», — цитирует Петеранселя пресс-служба «Дакара».