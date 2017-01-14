Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28425095/
14 января 2017, 12:06 | Авто/мото: Автоспорт | БЕЛТА

Экипаж Александра Василевского поднялся на шестое место общего зачета ралли-рейда «Дакар-2017»

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж МАЗа Александра Василевского поднялся на шестое место общего зачета ралли-рейда «Дакар-2017», сообщили БЕЛТА в компании velcom, выступившей техническим партнером во время гонки команды «МАЗ-СПОРТавто».

Предпоследний <span class=error>спецучасток</span> Дакара протяженностью около 300 км включал бездорожье с дюнами и скоростные участки. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Предпоследний спецучасток «Дакара» протяженностью около 300 км включал бездорожье с дюнами и скоростные участки. Наиболее удачно среди белорусов этап провел экипаж под управлением Александра Василевского, потратив на это 4 часа 25 мин. и смог оказаться в первой десятке. Победителем заезда стал Эдуард Николаев на КамАЗе, который опередил белорусов почти на 29 мин. Второе место занял выступающий на грузовике Iveco аргентинский гонщик Федерико Виллагра, на третьем — россиянин Айрат Мардеев.

В общем зачете Александр Василевский поднялся на шестое место и проигрывает лидеру гонки Эдуарду Николаеву — 2 часа 32 мин. Второе место в рейтинге занимает Дмитрий Сотников из России, третье — голландец Жерар де Рой на Iveco.

МАЗ Сергея Вязовича столкнутся с техническими трудностями на трассе, в результате чего потратил на ее прохождение 5 часов 28 мин. и показал 18-й результат. В генеральной классификации экипаж сохраняет 13-ю позицию и проигрывает российскому гонщику Эдуарду Николаеву 5 часов 9 мин.

Пилот Алексей Вишневский проехал спецучасток за 5 часов 23 мин, заняв 16-е место. Разница с лучшим временем на этапе превысила 1 час 26 минут. В абсолютном зачете экипаж поднялся на 19-е место и отстает от лидера гонки на 11 часов 44 минуты.

«Маршрут предпоследнего этапа оказался непростым, было много бездорожья и внешних препятствий. И хотя два экипажа прошли трассу не так, как планировали, мастерство управления продемонстрировал Александр Василевский, который прошел участок в высоком темпе, уверенно финишировал и смог улучшить свои позиции в общем зачете, переместившись с седьмого на шестое место», — отметили в команде «МАЗ-СПОРТавто».

Последний этап ралли-рейда приведет гонщиков в Буэнос-Айрес, где и пройдет церемония награждения победителей. Экипажам предстоит проехать 786 км — утомительный лиазон и небольшой 64-километровый спецучасток. Серьезных трудностей на маршруте не предвидится, однако гонщикам предстоит сохранять спокойствие, чтобы не потерять заработанное за предыдущие этапы преимущество.

Минский автозавод участвует в марафоне «Дакар» уже в шестой раз. Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступает Альфа-Банк, техническим — velcom, который обеспечивает гонщикам бесплатный роуминг во время ралли. Ралли-рейд проходит с 2 по 14 января по территориям сразу трех стран — Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет около 9 тыс. км. В классе грузовиков в ралли основными конкурентами белорусских «зубров» выступают КамАЗ, Iveco, MAN, Renault и Tatra.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Николаев: Автомобили и квадроциклы мешали на 11-м этапе «Дакара»

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Гонщик российской команды «КамАЗ-мастер» Эдуард Николаев сообщил, что ему мешали автомобили и квадроциклы во время прохождения 11-го этапа ралли-марафона «Дакар». Слова россиянина приводит пресс- служба «КамАЗ-мастер».
Еще 7 новостей  Все новости
14 ноября

Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году

Гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2017 для всех знаков зодиака

В Гомеле украли урну с пожертвованиями для больного ребенка