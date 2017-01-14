Сотников: Многие недооценили весь нынешний «Дакар»

«Честно говоря, многие, видимо, по опыту прошлых лет, недооценили как весь нынешний “Дакар”, так и сегодняшний спецучасток, особенно в первой его части. Он был не проще, чем этапы в предыдущие дни. Жёсткий песчаный кочкарник в начале первой секции.



Пришлось попотеть в прямом и переносном смысле, выпили очень много воды. Порвали колесо, думали, дотянем до зоны нейтрализации, но были вынуждены остановиться и поменять. Благо следом ехал Айрат Мардеев. Общими усилиями управились за 6 минут. В общем, день был не из простых. Казалось бы, всё решено уже, но борьба продолжалась не на шутку. Сегодня атаковал аргентинец Виллагра. Тем более ему знакомы местные трассы», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».