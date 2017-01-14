Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28424957/
14 января 2017, 11:59 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Сотников: Многие недооценили весь нынешний «Дакар»

Пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников подвёл итоги 11-го этапа «Дакара», на котором стал четвёртым.

«Честно говоря, многие, видимо, по опыту прошлых лет, недооценили как весь нынешний “Дакар”, так и сегодняшний спецучасток, особенно в первой его части. Он был не проще, чем этапы в предыдущие дни. Жёсткий песчаный кочкарник в начале первой секции.

Пришлось попотеть в прямом и переносном смысле, выпили очень много воды. Порвали колесо, думали, дотянем до зоны нейтрализации, но были вынуждены остановиться и поменять. Благо следом ехал Айрат Мардеев. Общими усилиями управились за 6 минут. В общем, день был не из простых. Казалось бы, всё решено уже, но борьба продолжалась не на шутку. Сегодня атаковал аргентинец Виллагра. Тем более ему знакомы местные трассы», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России