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14 января 2017, 11:54 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Николаев: Первая часть 11-го этапа «Дакара» была похожа на Астрахань

Лидер «Дакара» в зачёте грузовиков Эдуард Николаев прокомментировал победу на 11-м спецучастке гонки.

«Сегодня этап был поделён на два спецучастка длиной 113 и 175 километров. Между ними была очень длинная нейтрализация 300 километров, где можно было немножко обдумать и прийти в себя и уже вторую часть тоже чётко отработать.

Первая часть была похожа на нашу Астрахань. Песчаная дорога с кочками, ямами. Во второй части маршрут поднял нас в местные горы, где была серпантинная быстрая дорога. По бокам много камней. Важно было их не зацепить. Затем пошли полевые дороги вдоль виноградников. Там немного мешали квадроциклисты, да и концовка джипов пылила очень сильно. Но справились. Проехали хорошо», — цитирует Николаева пресс-служба команды.
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