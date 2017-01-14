Лидер «Дакара» Эдуард Николаев: Мы умеем делать все красиво
Перед последним коротким этапом Эдуард Николаев выигрывает у ближайшего преследователя 17 минут.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чтобы соблюсти осторожность, скажем так: Эдуард Николаев скорее всего выиграет
Такое преимущество Эдуарду позволили добыть две подряд победы на 10 и 11 этапах
— Расскажите об 11-м этапе, который для вас стал вторым подряд и третьим в общей сложности победным на этом
— Первая часть спецучастка была жесткая, с буграми и кочками — быстрая, но сложная с физической точки зрения. Потом была длинная нейтрализация — более 300 километров. За это время можно было подумать о предстоящем отрезке, проработать все в голове. Вторая часть получилась раллийная — извилистая и узкая горная дорога. Когда спустились вниз, пошли прямяки вдоль виноградников. Там немного мешались квадроциклисты и завершающие свой этап джипы — сильно пылили. Тем не менее, мы справились с задачей — хорошо проехали трассу. Сегодня мы ждали, что покажет Виллагра — местный аргентинский раллист. Они такие пилоты традиционно показывают лучший результат на подобных трассах. Но, судя по его времени, у него ничего не получилось.
— Удивительно, что Де Рой так сильно отстал за два этапа, хотя до этого шел с КАМАЗами минута в минуту.
— К сожалению, вчера не удалось пообщаться с ним. По слухам он вчера очень много потерял по навигации. Сегодня был спецучасток очень сложный физически. Можно испытывать болевые ощущения — на грузовике очень сложно по нему ехать. Жерар, наверное, даже понимает, что тут КАМАЗы поедут быстрее. А у него — травма спины. Поэтому, думаю, сегодня он и не летел на ушах. Вот его партнер по команде, Виллагра, выжимал из машины все, но все равно почти минуту нам проиграл на первой части. Может Де Рой уже приостыл и понимает, что нас уже не догнать. Хотя, все может произойти за последние 64 километра.
— 38 секунд преимущества перед Де Роем за этап до конца гонки что означают?
— Конечно, хорошо, что оно есть, это преимущество — необходимо иметь такой запас. Хорошо, что он большой. Даже
— Кто сейчас главный соперник, Де Рой, Дмитрий Сотников или сам Эдуард Николаев?
— У нас в команде нет такого жесткого плана — руководство не приказывает, кто должен победить. Тем не менее, на последних этапах команда начинает работать на того, у кого есть преимущество по времени. Если это минута или две, то экипажи борются между собой. Не жестко, не демонстрируя это публике, а аккуратно, как мы это умеем, по мужски. Если
Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter