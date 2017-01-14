За этап до финиша. Карякин и Николаев доминируют

11-й этап обещал стать последним серьёзным испытанием для всех участников ралли-марафона «Дакар-2017». Дистанция спецучастка составляла чуть менее 300 км, включая зоны с непростыми местами для навигации. Этап должен был ответить на многие вопросы, и действительно: теперь расстановка сил ясна во всех классах. Исключением можно считать зачёт мотовездеходов, чьи немногочисленные участники каждый раз финишируют очень поздно, а итоги в их классе вообще подводятся лишь на следующий день. Так или иначе, россиянин Равиль Маганов едет, а каким он в итоге станет — пока неясно. Вот такой вот новый класс «Дакара»….

QUAD: нокаут от Карякина!

Накануне Сергей Карякин сделал важный шаг к общей победе, однако беспокойство сохранялось: класс квадроциклов приучил, что здесь любые отрывы не могут являться гарантией успеха — из-за постоянных перестановок и ненадёжной техники. На деле в пятницу Карякин не просто удержал прежний гандикап относительно Игнасио Касале, но и нанёс мощнейший удар по чилийцу, а заодно — всем остальным.



С первой же контрольной точки Карякин создал себе задел, а по мере развития дня только увеличивал отрыв, в то время как Касале, поначалу державшийся вторым, сдал — особенно в дебюте второй половины спецучастка, когда 11 минут отставания превратились аж в 38! Карякин же чётко довёл этап до конца, обогнав ближайшего преследователя на 20 минут!



Теперь в общем зачёте россиянин опережает Касале уже более чем на час, а остальные преследователи таковыми по сути и не являются, проигрывая несколько часов. Короче говоря, соперников у Карякина не осталось, кроме собственных нервов и техники. Скрестим пальцы насчёт хорошей подготовки квадроцикла к завершающему этапу!

«Дакар». Квадроциклы. Общий зачёт



1. Сергей Карякин (Yamaha) 38:36:55

2. Игнасио Касале (Yamaha) +1:16:24

3. Пабло Себастьян Копетти (Yamaha) +4:21:06

4. Рафал Соник (Yamaha) +5:33:01

5. Бруно да Коста (Yamaha) +5:57:32.

MOTO: Сандерленд держит всё под контролем

Главная новость дня в зачёте мотоциклов — даже не итоги 11-го этапа, а протест, поданный «Хондой» на штраф за дозаправку её лидеров в зоне нейтрализации во время четвёртого этапа. Насколько можно судить, вероятность удовлетворения апелляции японцев невысока, пусть даже они указывают на «Дакар-2016», когда в похожей ситуации Стефан Петерансель не был оштрафован. Дирекция гонки твёрдо намерена не отменять наказание.

Перейдём к итогам дня. Лидер «абсолюта» Сэм Сандерленд избежал серьёзных проблем, показав пятое время с отставанием в семь минут от Паулу Гонсалвеша. Позициям гонщика «КТМ» ничего не угрожает: перед последним этапом он имеет в запасе 33 минуты от Маттиаса Валькнера. Адриен ван Беверен проигрывает 37:10 и всего на 12 секунд опережает Херрарда Фаррес Гуэля — нас ждёт увлекательная борьба за бронзу!



По россиянам. Александр Иванютин показал в 11-й день борьбы весьма сильное 23-е время, в общем зачёте он расположится где-то между 32-м и 35-м местами. Анастасия Нифонтова после 10-го этапа шла 79-й. Примерно такой она оказалась и на очередном спецучастке.

«Дакар». Мотоциклы. Общий зачёт



1. Сэм Сандерленд (KTM) 31:34:11

2. Маттиас Валькнер (KTM) +33:09

3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +37:10

4. Херрард Фаррес Гуэль (KTM) +37:22

5. Хоан Барреда Борт (Honda) +44:31.



CAR: погоня Лёба не удалась

В пятницу Себастьен Лёб имел, пожалуй, последний шанс перевернуть ситуацию в легковом зачёте в свою пользу. При шести минутах отставания от Стефана Петеранселя было понятно, что отыгрываться надо здесь и сейчас — в заключительный день борьбы возможность для этого вряд ли представится. Что ж, Лёб попытался — к концу первой части этапа он выиграл у «Петера» три минуты, возрождая интригу. Увы, вторая половина дня разочаровала поклонников Себа: после прокола отрыв скукожился до минуты, а на финише и вовсе составил микроскопические 18 секунд (причём один раз возвращавшийся на правильную трассу Лёб чуть не столкнулся с напарником!). В общем, день выиграл Себастьен, но по факту поздравления мог получать Стефан. Пять с половиной минут перед субботой — достаточно солидный отрыв.



Третье место в общем зачёте уверенно сохранил Сириль Депре, опережающий Нани Рому на 43 минуты — полному доминированию «Пежо» на подиуме теперь помешает только чудо. Самая плотная борьба — в споре за пятое место, где Джиниэл де Вильерс обгоняет Орландо Терранову всего на две минуты.



Если вернуться к итогам дня, то третьим стал Терранова, за которым плотно разместились де Вильерс, Язид Аль-Раджи и Депре. Россиянин Сергей Шихотаров на момент написания обзора уверенно шёл по точкам, борясь за места в середине третьей десятки. После 10-го этапа Шихотаров занимал в генеральной классификации 39-ю позицию.

«Дакар». Внедорожники. Общий зачёт



1. Стефан Петерансель («Пежо») 28:20:16

2. Себастьен Лёб («Пежо») +5:32

3. Сириль Депре («Пежо») +32:54

4. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +1:49:37

5. Орландо Терранова («Мини») +1:51:40

6. Конрад Раутенбах («Тойота») +4:39:32.



TRUCK: Николаев рвётся к цели

По итогам десятого этапа у «КАМАЗ-мастера» в руках были все козыри в борьбе за победу. Что ж, 11-й спецучасток только укрепил позиции россиян. Эдуард Николаев отлично провёл этап, избежав каких-либо серьёзных потерь времени, и всё-таки обошёл Федерико Вильягру из «Ивеко», пусть и на минуту.



Остальные вмешаться в схватку россиянина и аргентинца не могли — включая главных преследователей Николаева в общем зачёте Дмитрия Сотникова и Жерара де Роя. Они оба потеряли семь минут ко второй контрольной точке. Словно приуныв от невозможности погони за Эдуардом, Сотников и де Рой продолжили терять время — к финишу Дмитрий уступил 12 минут, Жерар — 15. Теперь в общем зачёте отрыв Николаева стал действительно солидным: 17 минут от Сотникова и целых 39 — от де Роя. В общем, нет никаких причин гнать, а если что, можно даже одно колесо заменить.



Очень неудачно сложился день для Паскаля де Бара и Питера Верслёйса: два голландца, шедшие в общем зачёте, пятым и шестым, потеряли немало времени и на момент написания отчёта были далеко от финиша. Так что, вероятно, пятая позиция перешла к Айрату Мардееву, а шестая — к пропустившему его мазовцу Александру Василевскому.