Николаев выиграл 11-й этап «Дакара» у грузовиков и увеличил отрыв от Сотникова

Главный конкурент Николаева в общем зачёте Дмитрий Сотников проиграл партнёру 12 минут и ещё сильнее отстал в генеральной классификации. Ещё больше времени уступил идущий третьим действующий победитель «Дакара» Жерар де Рой.



Ещё один камазовец Антон Шибалов, а также представители «МАЗа» пока не финишировали.



«Дакар». Грузовики. 10-й этап



1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) — 3:56:47

2. Федерико Вильягра («Ивеко») +0:52

3. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +9:53

4. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +11:54

5. Жерар де Рой («Ивеко») +14:41

6. Алеш Лопрайс («Татра») +20:04.



«Дакар». Грузовики. Общий зачёт



1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) 27:23:59

2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +17:09

3. Жерар де Рой («Ивеко») +38:58

4. Федерико Вильягра («Ивеко») +58:39



… Айрат Мардеев (КАМАЗ) +2:26:17

… Алеш Лопрайс («Татра») +3:03:41.