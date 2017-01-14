Стейси всё-таки продолжил участие в «Дакаре»
Гонщик МАНа Ханс Стейси, ранее объявивший о решении добровольно покинуть Дакар-2017 после неразберихи на старте 10-го этапа,
всё-таки продолжил борьбу в гонке.
Когда судьи на старте спецучастка не позволили голландцу стартовать 12-м, как это было указано в его карточке, разгневанный Стейси отправился по гражданским дорогам на следующий бивуак. По пути он получил телефонный звонок от организаторов с предложением
Тем не менее организаторы решили присудить Хансу девятое место на этапе с отставанием в 28 минут от лучшего времени. В общем зачёте Стейси идёт 11-м. По словам самого голландца, обсуждения по поводу случившегося продолжаются. Так или иначе, он
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