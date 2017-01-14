Стейси всё-таки продолжил участие в «Дакаре»

Когда судьи на старте спецучастка не позволили голландцу стартовать 12-м, как это было указано в его карточке, разгневанный Стейси отправился по гражданским дорогам на следующий бивуак. По пути он получил телефонный звонок от организаторов с предложением всё-таки стартовать, но только спустя полчаса после последних машин и грузовиков. Это предложение было отвергнуто Стейси как слишком опасное — он продолжил ехать в сторону бивуака в Сан-Хуане. Там Стейси и менеджер команды Марсель ван Влит отправились к стюардам, объяснившим, что все карты смешала отмена девятого этапа, из-за чего на старте оказалась другая бригада судей, которая не сориентировалась в ситуации. Впрочем, и эти объяснения не слишком устроили Стейси и его руководителя.



Тем не менее организаторы решили присудить Хансу девятое место на этапе с отставанием в 28 минут от лучшего времени. В общем зачёте Стейси идёт 11-м. По словам самого голландца, обсуждения по поводу случившегося продолжаются. Так или иначе, он всё-таки вышел на старт 11-го этапа «Дакара».