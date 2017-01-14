Лёб выиграл у Петеранселя 18 секунд на 11-м этапе «Дакара»
Себастьен Лёб выиграл 11-й этап
ралли-марафона «Дакар-2017», вторым, уступив 18 секунд, финишировал лидер общего зачёта Стефан Петерансель. Третий — Орландо Терранова.
«Дакар». Внедорожники. 11-й этап
1. Себастьен Лёб («Пежо») 3:21:15
2. Стефан Петерансель («Пежо») +00:18
3. Орландо Терранова («Мини») +6:37
4. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +7:01
5. Язид
6. Сириль Депре («Пежо») +7:32
«Дакар». Внедорожники. Общий зачёт
1. Стефан Петерансель («Пежо») 28:20:16
2. Себастьен Лёб («Пежо») +5:32
3. Сириль Депре («Пежо») +32:54
4. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +1:49:37
5. Орландо Терранова («Мини») +1:51:40
6. Конрад Раутенбах («Тойота») +4:39:32.
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