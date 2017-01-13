Василий Грязин проведёт сезон-2017 в чемпионате мира по ралли-кроссу

«В 2017 году я полностью переключаюсь на ралли-кросс. В ралли буду выступать только в том случае, если будет такая возможность и такие предложения. Но основная задача у нас — проехать весь чемпионат мира по ралли-кроссу в зачёте RX2, который раньше назывался RX Lites.



В календаре этой серии всего семь этапов — на пять меньше, чем в самом мощном классе Supercar. Это большой плюс для нас, так как в первый же год ехать 12 этапов было бы слишком. Не буду ничего обещать, но я рассматриваю один вариант, не знаю пока, реален он или нет. Я бы очень хотел и стремлюсь к тому, чтобы попробовать проехать этап в Латвии на “суперкаре”. Это не план, это желание, которое я сейчас стараюсь всеми силами реализовать», — рассказал Грязин в интервью АВТОСПОРТ.com.ru.