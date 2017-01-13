Василий Грязин проведёт сезон-2017 в чемпионате мира по ралли-кроссу
Вице-чемпион России по ралли 2012 года Василий Грязин принял решение окончательно перейти в ралли-кросс. В сезоне-2017 россиянин выступит в зачёте RX2 чемпионата мира.
«В 2017 году я полностью переключаюсь на
В календаре этой серии всего семь этапов — на пять меньше, чем в самом мощном классе Supercar. Это большой плюс для нас, так как в первый же год ехать 12 этапов было бы слишком. Не буду ничего обещать, но я рассматриваю один вариант, не знаю пока, реален он или нет. Я бы очень хотел и стремлюсь к тому, чтобы попробовать проехать этап в Латвии на “суперкаре”. Это не план, это желание, которое я сейчас стараюсь всеми силами реализовать», — рассказал Грязин в интервью АВТОСПОРТ.com.ru.
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