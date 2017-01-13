Экипаж Off Road Kazakhstan выиграл ралли Africa Eco Race-2017 в зачете «серийных» машин
Марат Абыкаев и Андрей Чипенко, выступающие за команду Off Road Kazakhstan на автомобиле Toyota Land Cruiser, стали победителями
ралли-марафона Africa Eco Race-2017 в зачете «серийных» машин Т2, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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На 11-м этапе Africa Eco Race-2017, который состоял из 208 «боевых» километров, Абыкаев и Чипенко вновь стали первыми в своей категории. Таким образом, казахстанский экипаж показал уникальный результат на данном ралли, выиграв все 11 этапов гонки в зачете «серийных» машин Т2. В абсолютном зачете, который представлен внедорожниками и грузовиками, Абыкаев и Чипенко финишировали на 16-м месте.
Победителем
Стоит отметить, что завтра, 14 января, состоится последний, 12-й этап, Africa Eco Race-2017. Гонщикам предстоит преодолеть 292 километра по Сенегалу и финишировать в Дакаре. Однако результаты этого этапа в общий зачет гонки не пойдут.
Напомним, что другой экипаж Off Road Kazakhstan в лице Андрея Чередникова и Дмитрия Цыро попал в серьезную аварию на десятом этапе
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