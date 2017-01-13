Экипаж Off Road Kazakhstan выиграл ралли Africa Eco Race-2017 в зачете «серийных» машин

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На 11-м этапе Africa Eco Race-2017, который состоял из 208 «боевых» километров, Абыкаев и Чипенко вновь стали первыми в своей категории. Таким образом, казахстанский экипаж показал уникальный результат на данном ралли, выиграв все 11 этапов гонки в зачете «серийных» машин Т2. В абсолютном зачете, который представлен внедорожниками и грузовиками, Абыкаев и Чипенко финишировали на 16-м месте.

Победителем ралли-марафона в абсолютном зачете стал российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова, выступающий на Mini. Второе место заняли чехи Мирослав Заплетал и Марек Сикора на Hummer, а третье — французы Доминик Усье и Кристоф Креспо на Optymus.

Стоит отметить, что завтра, 14 января, состоится последний, 12-й этап, Africa Eco Race-2017. Гонщикам предстоит преодолеть 292 километра по Сенегалу и финишировать в Дакаре. Однако результаты этого этапа в общий зачет гонки не пойдут.