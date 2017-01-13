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13 января 2017, 20:29 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Экипаж Каргинова лидирует в зачете грузовиков перед последним этапом Africa Eco Race

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. Российский экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова лидирует в зачете грузовиков перед последним этапом ралли-рейда Africa Eco Race.

На 11-м этапе экипаж Каргинова финишировал четвертым — 2:00.35. Первым стал чех Ярослав Вальтр (1:47.34) на Tatra, вторым — чех Томаш Томечек (1:52.31; Tatra). Третье место занял другой экипаж «КАМАЗ-мастер» Сергея Куприянова — 1:56.58.

В общем зачете лидирует Каргинов — 39:52.43. Вторым идет Вальтр — 40:50.00, третьим — Томечек (42:06.06), четвертым — Куприянов (42:46.26).

Российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова на Mini показал второе время на 11-м этапе в классе автомобилей — 1:38.05. Первыми стали французы Матье Серрадори/Фабьен Луркуин (1:36.32; LCR 30). В общем зачете Васильев и Жильцов лидируют — 36:33.40. Вторыми идут чехи Мирослав Заплетал и Марек Сикора (38:44.10; Hummer).

У мотоциклистов на 11-м этапе лучшее время показал итальянец Паоло Чечи — 1:41.22. Россиянин Александр Максимов (Yamaha) стал 15-м — 2:38.32. В генеральной классификации первым идет южноафриканец Гев Тедди Селла (KTM) — 42:13.11. Максимов занимает седьмое место — 54:16.20.

Заключительный 12-й этап Africa Eco Race состоится в субботу.
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