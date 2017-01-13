Серрадори выиграл 11-й этап «Африка Рейс», Васильев — второй
Матьё Серрадори выиграл 11-й этап
ралли-рейда «Африка Рейс». Второе время показал россиянин Владимир Васильев. Третий — Мирослав Заплетал.
«Африка Рейс». 11-й этап
1. Матьё Серрадори (LCR) 1:36:32
2. Владимир Васильев (Mini) +1:33
3. Мирослав Заплетал (Hummer) +3:53
4.
5. Доминик Усьё (Optymus) +5:27
…
10. (Грузовики — 3). Сергей Куприянов (KAMAZ) +20:26
15. (Грузовики — 4). Андрей Каргинов (KAMAZ) +24:03
Общий зачёт
1. Владимир Васильев (Mini) 36:33:40
2. Мирослав Заплетал (Hummer) +2:10:30
3. Доминик Усьё (Optymus) +2:18:57
4. Гийом Гомес (Optimus) +3:01:45
5. (Грузовики — 1). Андрей Каргинов (KAMAZ) +3:19:03
…
10. (Грузовики — 4). Сергей Куприянов (KAMAZ) +6:12:46.
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