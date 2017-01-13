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13 января 2017, 10:32 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Николаев: Сегодня начался настоящий «Дакар»

Пилот «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев прокомментировал свою победу на 10-м этапе «Дакара», которая вывела его в лидеры в общем зачёте грузовиков.

«Сегодня начался настоящий “Дакар”. Первая часть триал, интересный и насыщенный спецучасток, то, что мы встречаем на “Шёлковом пути” и на этапах чемпионата России, и раньше этого было много на “Дакаре”. Думаю, сегодня будет хорош тот, кто имеет хорошую физическую форму. Мы старались ехать быстро и не сломать автомобиль», — приводит слова Николаева официальный сайт команды.
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