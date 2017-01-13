Николаев: Сегодня начался настоящий «Дакар»

«Сегодня начался настоящий “Дакар”. Первая часть триал, интересный и насыщенный спецучасток, то, что мы встречаем на “Шёлковом пути” и на этапах чемпионата России, и раньше этого было много на “Дакаре”. Думаю, сегодня будет хорош тот, кто имеет хорошую физическую форму. Мы старались ехать быстро и не сломать автомобиль», — приводит слова Николаева официальный сайт команды.