Сотников: Порезали колесо, но до финиша дотянули на подкачке

«Этап очень рабочий, настоящий марафонский, и давно не было таких каменистых этапов. Напоминает Марокко, местами Чили, старались ехать быстро, но в то же время беречь колёса. Столкнулись с непростой навигацией, машины просто кружили в разные стороны в некоторых каньонах. Мы разобрались достаточно быстро, не так много времени потеряли, выехали правильно в двух сложных местах.



Старались доработать до финиша в хорошем темпе. Видели Ван ден Бринка. Его догнали ещё на первом спецучастке, но километров за 30 до финиша он остановился, чтобы поменять колесо. Колесо, правда, и мы “зацепили”, но до финиша дотянули на подкачке», — цитирует Сотникова официальный сайт команды.