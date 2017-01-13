Каргинов: Весь день шли вместе с Куприяновым, чтобы помогать друг другу
Пилот «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов прокомментировал 10-й этап
ралли-рейда «Африка Рейс», на котором показал девятое время в смешанном зачёте (третье в классе грузовиков).
«Мы сразу готовились к тому, что будет нелегко. Именно поэтому практически весь день, до выхода из песков мы шли вместе с экипажем Сергея Куприянова, чтобы в случае чего помочь друг другу.
Сегодня было очень много камней, очень много бездорожья. После того как прокололи колесо, старались ехать аккуратно, но в то же время сохранять темп, чтобы не отставать от соперников.
Борьба продолжается. Это
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