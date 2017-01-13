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https://sport.mail.ru/news/autosport/28413175/
13 января 2017, 10:20 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Каргинов: Весь день шли вместе с Куприяновым, чтобы помогать друг другу

Пилот «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов прокомментировал 10-й этап ралли-рейда «Африка Рейс», на котором показал девятое время в смешанном зачёте (третье в классе грузовиков).

«Мы сразу готовились к тому, что будет нелегко. Именно поэтому практически весь день, до выхода из песков мы шли вместе с экипажем Сергея Куприянова, чтобы в случае чего помочь друг другу.

Сегодня было очень много камней, очень много бездорожья. После того как прокололи колесо, старались ехать аккуратно, но в то же время сохранять темп, чтобы не отставать от соперников.
Борьба продолжается. Это ралли-рейды, я неоднократно сталкивался с тем, что именно на последних километрах люди умудрялись находить себе приключения, так что мы не расслабляемся, готовимся и не забываем, что у нас впереди ещё целый этап», — цитирует Каргинова официальный сайт команды.
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