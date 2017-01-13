Каргинов: Весь день шли вместе с Куприяновым, чтобы помогать друг другу

«Мы сразу готовились к тому, что будет нелегко. Именно поэтому практически весь день, до выхода из песков мы шли вместе с экипажем Сергея Куприянова, чтобы в случае чего помочь друг другу.



Сегодня было очень много камней, очень много бездорожья. После того как прокололи колесо, старались ехать аккуратно, но в то же время сохранять темп, чтобы не отставать от соперников.

Борьба продолжается. Это ралли-рейды, я неоднократно сталкивался с тем, что именно на последних километрах люди умудрялись находить себе приключения, так что мы не расслабляемся, готовимся и не забываем, что у нас впереди ещё целый этап», — цитирует Каргинова официальный сайт команды.