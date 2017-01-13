Белорусский экипаж Сергея Вязовича занял четвертое место на десятом этапе «Дакара»
13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича занял четвертое место на десятом этапе
ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Белорус Александр Василевский закончил этап на шестой строчке. Такая информация размещена на официальном сайте ралли «Дакар».
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Белорусский гонщик Сергей Вязович преодолел спецучасток длиной 449 км за 5 часов 45 минут 57 секунд, заняв четвертое место. Отставание от лидера этапа, россиянина Эдуарда Николаева, составило 12 минут 51 секунду. В команде Сергея Вязовича штурман Павел Гаранин и механик Андрей Жигулин.
Впереди еще два этапа ралли. «Дакар-2017» финиширует 14 января в
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