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13 января 2017, 9:23 | Авто/мото: Автоспорт | БЕЛТА

Белорусский экипаж Сергея Вязовича занял четвертое место на десятом этапе «Дакара»

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича занял четвертое место на десятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Белорус Александр Василевский закончил этап на шестой строчке. Такая информация размещена на официальном сайте ралли «Дакар».

Белорусский гонщик Сергей <span class=error>Вязович</span> преодолел <span class=error>спецучасток</span> длиной 449 км за 5 часов 45 минут 57 секунд заняв четвертое место. Увеличить
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Белорусский гонщик Сергей Вязович преодолел спецучасток длиной 449 км за 5 часов 45 минут 57 секунд, заняв четвертое место. Отставание от лидера этапа, россиянина Эдуарда Николаева, составило 12 минут 51 секунду. В команде Сергея Вязовича штурман Павел Гаранин и механик Андрей Жигулин.

Впереди еще два этапа ралли. «Дакар-2017» финиширует 14 января в Буэнос-Айресе. Пока лучшая позиция у белорусов принадлежит команде Александра Василевского, которая занимает седьмое место в общем зачете грузовиков.

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