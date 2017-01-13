Экипаж Off Road Kazakhstan попал в серьезную аварию на Africa Eco Race-2017 и сошел с гонки

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Казахстанский экипаж на автомобиле Ford F-150 Evo попал в аварию в 40-ка километрах от финиша. По предварительным сведениям, экипаж в порядке, но медицинский вертолет все-таки был отправлен на место происшествия. Автомобиль гонщиков разрушен и не сможет продолжить участие в гонке.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPLFTPVlNfF/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">10 этап принес не те сюрпризы, на которые мы надеялись. Нужно было отыгрывать время. Мы взвинтили темп, но на обгоне багги в пыли в повороте разбили заднее колесо о камень. Повредили тормозную систему. Замена, ремонт... Но мы на финише этапа! А вернулись сегодня с трассы не все. За 60 км до финиша потерпел серьезную аварию экипаж наших товарищей - Чередников/Цыро. 10 stage brought other surprises, not what we had hoped for. It was necessary to win back the time. We tuned up the pace, but overtaking on buggies in the dust in turn broke the rear wheel on a rock. They damage the brake system. Replacement and repair ... But we are at the finish of stage! And now back from the road is not all. Over 60 km before the finish suffered a serious accident the crew of our comrades - Cherednikov / Tsyro. #AfricaEcoRace #MonacoDakar #AfricaRace #TheRealRaceToDakar #TheRaceToDakar #KamazMaster #газвмоторах #rally #racing #CrossCountryRally #rallytruck #Camion #Gazprom #MatchTV</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Сергей Куприянов (@sergey_kupriyanov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-12T17:45:07+00:00">Янв 12 2017 в 9:45 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Стоит отметить, что после шестого этапа Чередников и Цыро занимали второе место в абсолютном зачете, который представлен внедорожниками и грузовиками. Перед этим же этапом экипаж Off Road Kazakhstan располагался на пятом месте в «абсолюте» и в своей категории Т1.

Другой экипаж Off Road Kazakhstan, управляемый Маратом Абыкаевым и Андреем Чипенко, вновь показал первый результат в зачете «серийных» машин Т2. Благодаря тому, что казахстанская команда в десятый раз подряд опередила всех своих конкурентов, она уверенно лидирует в зачете Т2. В абсолютном зачете Абыкаев и Чипенко вплотную приблизились к Топ-15. Теперь гонщики располагаются на 16-й строчке.

Напомним, Africa Eco Race-2017 в общей сложности будет состоять из 12 этапов общей протяженностью 6 500 километров. Участников ждут сложные спецучастки с тяжелыми преградами. Финиш гонки намечен на 14 января в районе Розового озера в Сенегале.