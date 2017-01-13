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13 января 2017, 9:11 | Авто/мото: Автоспорт | Vesti.kz

Экипаж Off Road Kazakhstan попал в серьезную аварию на Africa Eco Race-2017 и сошел с гонки

Экипаж Off Road Kazakhstan в лице Андрея Чередникова и Дмитрия Цыро попал в серьезную аварию на десятом этапе ралли-марафона Africa Eco Race-2017, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанский экипаж на автомобиле Ford F-150 Evo попал в аварию в 40-ка километрах от финиша. По предварительным сведениям, экипаж в порядке, но медицинский вертолет все-таки был отправлен на место происшествия. Автомобиль гонщиков разрушен и не сможет продолжить участие в гонке.

Стоит отметить, что после шестого этапа Чередников и Цыро занимали второе место в абсолютном зачете, который представлен внедорожниками и грузовиками. Перед этим же этапом экипаж Off Road Kazakhstan располагался на пятом месте в «абсолюте» и в своей категории Т1.

Другой экипаж Off Road Kazakhstan, управляемый Маратом Абыкаевым и Андреем Чипенко, вновь показал первый результат в зачете «серийных» машин Т2. Благодаря тому, что казахстанская команда в десятый раз подряд опередила всех своих конкурентов, она уверенно лидирует в зачете Т2. В абсолютном зачете Абыкаев и Чипенко вплотную приблизились к Топ-15. Теперь гонщики располагаются на 16-й строчке.

Напомним, Africa Eco Race-2017 в общей сложности будет состоять из 12 этапов общей протяженностью 6 500 километров. Участников ждут сложные спецучастки с тяжелыми преградами. Финиш гонки намечен на 14 января в районе Розового озера в Сенегале.

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