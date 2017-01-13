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13 января 2017, 9:02 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Экипаж Маганова вышел в лидеры общего зачета «Дакара» в классе багги

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Равиль Маганов и Кирилл Шубин на «Полярисе» заняли второе место на 10-м этапе ралли- рейда «Дакар» в зачете багги. Российский экипаж прошел спецучасток длиной 449 км за 9 часов 47 минут 57 секунд, отстав от победителя на 43 минуты и 5 секунд.

Российский экипаж финишировал вторым на 10-м этапе <nobr>ралли-рейда.</nobr> Увеличить
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Победителем этапа стал китайский экипаж «Поляриса» под управлением Ван Фуцзяна (9 часов 4 минуты 52 секунды).

В общем зачете экипаж Маганова поднялся на первую строчку. Вторым идет китайский экипаж Фуцзяна (отставание 1:17.08).

«Дакар-2017» проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии, он финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.
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Белорусский экипаж Сергея Вязовича занял четвертое место на десятом этапе «Дакара»

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