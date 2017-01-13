Петранселю вернули 14 минут после этапа «Дакара» за ожидание вертолета
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Французский экипаж Стефана Петранселя на «Пежо» объявлен победителем 10-го этапа ралли- рейда «Дакар» в зачете внедорожников после того, как судьи вернули ему 14 минут 13 секунд за ожидание медицинского вертолета после столкновения с мотоциклом. Об этом сообщает
пресс-служба гонки.
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Ранее победителем 10-го этапа в зачете внедорожников стал экипаж француза Себастьяна Леба («Пежо», 4:54.28), а вторым и третьим к финишу пришли его соотечественники Сириль Депрэ («Пежо», +2.33) и Петрансель («Пежо», +6.45) соответственно.
На 83-м километре этапа автомобиль 12-кратного победителя «Дакара» Петранселя столкнулся с мотоциклом Симона Марчича (КТМ). После чего француз остался дожидаться медицинского вертолета с Марчичем, у которого была сломана нога, проиграв в итоге более шести минут.
«Мотоциклист передо мной ехал задним ходом, увидев автомобиль он резко ударил по тормозам, но в итоге мы столкнулись. Мы ехали не очень быстро, но видимость была плохая, я заметил его в последний момент. Его нога была сломана, но он был в сознании. Поэтому мы решили остаться с ним и дождаться медицинского вертолета, после чего уже трудно было восстановить прежний ход», — сказал Петрансель после этапа.
Судьи вернули французу потраченное время и он был признан победителем 10-го этапа, опередив экипаж Леба на 7 минут 28 секунд. Таким образом, Петрансель стал лидером общего зачета. Вторым идет Леб (отставание 5 минут 50 секунд), третьим — экипаж Депрэ (+25.40).
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