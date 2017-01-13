Петранселю вернули 14 минут после этапа «Дакара» за ожидание вертолета

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее победителем 10-го этапа в зачете внедорожников стал экипаж француза Себастьяна Леба («Пежо», 4:54.28), а вторым и третьим к финишу пришли его соотечественники Сириль Депрэ («Пежо», +2.33) и Петрансель («Пежо», +6.45) соответственно.

На 83-м километре этапа автомобиль 12-кратного победителя «Дакара» Петранселя столкнулся с мотоциклом Симона Марчича (КТМ). После чего француз остался дожидаться медицинского вертолета с Марчичем, у которого была сломана нога, проиграв в итоге более шести минут.

«Мотоциклист передо мной ехал задним ходом, увидев автомобиль он резко ударил по тормозам, но в итоге мы столкнулись. Мы ехали не очень быстро, но видимость была плохая, я заметил его в последний момент. Его нога была сломана, но он был в сознании. Поэтому мы решили остаться с ним и дождаться медицинского вертолета, после чего уже трудно было восстановить прежний ход», — сказал Петрансель после этапа.

Судьи вернули французу потраченное время и он был признан победителем 10-го этапа, опередив экипаж Леба на 7 минут 28 секунд. Таким образом, Петрансель стал лидером общего зачета. Вторым идет Леб (отставание 5 минут 50 секунд), третьим — экипаж Депрэ (+25.40).