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13 января 2017, 8:41 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Петранселю вернули 14 минут после этапа «Дакара» за ожидание вертолета

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Французский экипаж Стефана Петранселя на «Пежо» объявлен победителем 10-го этапа ралли- рейда «Дакар» в зачете внедорожников после того, как судьи вернули ему 14 минут 13 секунд за ожидание медицинского вертолета после столкновения с мотоциклом. Об этом сообщает пресс-служба гонки.

Экипаж Стефана Петранселя стал лидером общего зачета в классе внедорожников опережая автомобиль Себастьяна Леба на 5 минут 50 секунд. Увеличить
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Ранее победителем 10-го этапа в зачете внедорожников стал экипаж француза Себастьяна Леба («Пежо», 4:54.28), а вторым и третьим к финишу пришли его соотечественники Сириль Депрэ («Пежо», +2.33) и Петрансель («Пежо», +6.45) соответственно.

На 83-м километре этапа автомобиль 12-кратного победителя «Дакара» Петранселя столкнулся с мотоциклом Симона Марчича (КТМ). После чего француз остался дожидаться медицинского вертолета с Марчичем, у которого была сломана нога, проиграв в итоге более шести минут.

«Мотоциклист передо мной ехал задним ходом, увидев автомобиль он резко ударил по тормозам, но в итоге мы столкнулись. Мы ехали не очень быстро, но видимость была плохая, я заметил его в последний момент. Его нога была сломана, но он был в сознании. Поэтому мы решили остаться с ним и дождаться медицинского вертолета, после чего уже трудно было восстановить прежний ход», — сказал Петрансель после этапа.

Судьи вернули французу потраченное время и он был признан победителем 10-го этапа, опередив экипаж Леба на 7 минут 28 секунд. Таким образом, Петрансель стал лидером общего зачета. Вторым идет Леб (отставание 5 минут 50 секунд), третьим — экипаж Депрэ (+25.40).
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Новости Автоспорта

Судьи компенсировали Петеранселю 14 минут, сделав лидером зачёта внедорожников

Один из лидеров «Дакара-2017» Стефан Петерансель, выступающий за «Пежо», стал победителем 10-го этапа ралли-марафона после того, как судьи вернули ему 14 минут и 13 секунд за ожидание вертолёта скорой помощи после столкновения с мотоциклом.
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