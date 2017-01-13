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13 января 2017, 1:30 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Судьи компенсировали Петеранселю 14 минут, сделав лидером зачёта внедорожников

Один из лидеров «Дакара-2017» Стефан Петерансель, выступающий за «Пежо», стал победителем 10-го этапа ралли-марафона после того, как судьи вернули ему 14 минут и 13 секунд за ожидание вертолёта скорой помощи после столкновения с мотоциклом.

Петерансель сбил мотоциклиста Симона Марчича из KTM на 83-м километре спецучастка. Пилот «Пежо» оставался с Марчичем до прибытия вертолёта скорой помощи.

«Я ехал около 60 км/ч, но видимость была плохой, я не видел его. Он также ехал не очень быстро, может, 40 км/ч. Но вдруг он появился передо мной. Я затормозил очень сильно, но не смог изменить направление движения. Он был под моим автомобилем. Мой штурман вышел из машины, проверил ситуацию. Он сломал ногу, но его голова была в порядке. Он сразу сказал: “У меня нога сломана”. Мы дождались медицинского вертолёта и поехали дальше, потеряв около 15 минут», — приводит слова Петеранселя Motorsport.

«Дакар». Внедорожники. Общий зачёт
1. Стефан Петерансель («Пежо») — 24:58:43
2. Себастьен Лёб («Пежо») +5:50
3. Сириль Депре («Пежо») +25:40
4. Нани Рома («Тойота») +1:00:55
5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +1:42:54
6. Орландо Терранова («Мини») +1:45:21
7. Борис Гарфулич («Мини») +3:26:34
8. Якуб Пшигонски («Мини») +3:53:40
9. Ромен Дюма («Пежо») +3:57:43
10. Халид Аль-Кассими («Пежо») +4:18:27.
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