Судьи компенсировали Петеранселю 14 минут, сделав лидером зачёта внедорожников

Петерансель сбил мотоциклиста Симона Марчича из KTM на 83-м километре спецучастка. Пилот «Пежо» оставался с Марчичем до прибытия вертолёта скорой помощи.



«Я ехал около 60 км/ч, но видимость была плохой, я не видел его. Он также ехал не очень быстро, может, 40 км/ч. Но вдруг он появился передо мной. Я затормозил очень сильно, но не смог изменить направление движения. Он был под моим автомобилем. Мой штурман вышел из машины, проверил ситуацию. Он сломал ногу, но его голова была в порядке. Он сразу сказал: “У меня нога сломана”. Мы дождались медицинского вертолёта и поехали дальше, потеряв около 15 минут», — приводит слова Петеранселя Motorsport.



«Дакар». Внедорожники. Общий зачёт

1. Стефан Петерансель («Пежо») — 24:58:43

2. Себастьен Лёб («Пежо») +5:50

3. Сириль Депре («Пежо») +25:40

4. Нани Рома («Тойота») +1:00:55

5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +1:42:54

6. Орландо Терранова («Мини») +1:45:21

7. Борис Гарфулич («Мини») +3:26:34

8. Якуб Пшигонски («Мини») +3:53:40

9. Ромен Дюма («Пежо») +3:57:43

10. Халид Аль-Кассими («Пежо») +4:18:27.