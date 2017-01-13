Стейси обиделся на организаторов «Дакара» и покинул ралли-марафон

По правилам ралли-марафона ведущие гонщики имеют право один раз за гонку использовать уайлд-кард, чтобы сменить низкую стартовую позицию на более выгодную. Команда Стейси после проблем на восьмом этапе сразу подала соответствующую заявку на уайлд-кард, и на бивуаке организаторы подтвердили Хансу, что он будет стартовать 12-м среди грузовиков. Однако на старте спецучастка судьи соответствующей информацией уже почему-то не располагали и заявили Стейси, что он будет стартовать только 35-м среди грузовиков и 99-м среди всех автомобилей. Это разъярило Ханса, и он решил покинуть гонку.



«В прошлом году я выиграл этот этап. Я еду гораздо быстрее тех, кто стартовал передо мной. Более того, у меня была стартовая карта, но они даже не посмотрели на неё. Меня как ребёнка просто отодвинули в сторонку. Невероятно, какой любительский уровень организации!» — заявил Стейси.

Менеджер команды Марсель ван Влит со своей стороны назвал действия организаторов грубыми и непрофессиональными. «Мы профессиональная команда, а это профессиональное соревнование. Я очень разочарован A.S.O и поведением людей на старте», — отметил голландец.