Стейси обиделся на организаторов «Дакара» и покинул ралли-марафон
Голландский гонщик «МАНа» Ханс Стейси добровольно завершил борьбу, не выйдя на старт десятого этапа «Дакара». На такой шаг чемпион «Дакара-2007» пошёл после ошибки со стороны организаторов, сообщает Rallymaniacs.
По правилам
«В прошлом году я выиграл этот этап. Я еду гораздо быстрее тех, кто стартовал передо мной. Более того, у меня была стартовая карта, но они даже не посмотрели на неё. Меня как ребёнка просто отодвинули в сторонку. Невероятно, какой любительский уровень организации!» — заявил Стейси.
Менеджер команды Марсель ван Влит со своей стороны назвал действия организаторов грубыми и непрофессиональными. «Мы профессиональная команда, а это профессиональное соревнование. Я очень разочарован A.S.O и поведением людей на старте», — отметил голландец.
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