Экипаж Николаева выиграл десятый этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-мастер» занял первое место на десятом этапе
ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Спецучасток длиной 449 км россиянин преодолел за 5 часов 33 минуты 6 секунд.
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Второе и третье места заняли также российские экипажи «КамАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым (отставание 7 минут 1 секунда) и Айратом Мардеевым (+7.41) соответственно.
В лидеры общего зачета вышел Николаев — 23:27.12. Вторым идет экипаж Сотникова (+5.15), третьим — голландца Жерара де Роя на «Ивеко» (+24.17).
В зачете внедорожников на десятом этапе победил экипаж француза Себастьяна Леба («Пежо», 4:54.28), вторым и третьим к финишу пришли его соотечественники и партнеры по команде Сириль Депрэ (+2.33) и Стефан Петрансель (+6.45) соответственно. В общем зачете лидирует Леб (25:04.33), вторым идет Петрансель (+8.23), третьим — Депрэ (+19.50).
У мотоциклистов на десятом этапе россиянин Александр Иванютин («Хускварна») занял 45-е место, отстав от победителя этапа испанца Хоана Барреды Борта («Хонда») на 2 часа 17 минут 59 секунд. В генеральной классификации лидирует британец Сэм Сандерленд на КТМ.
«Дакар-2017» проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в
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