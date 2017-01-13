Экипаж Николаева выиграл десятый этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

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Второе и третье места заняли также российские экипажи «КамАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым (отставание 7 минут 1 секунда) и Айратом Мардеевым (+7.41) соответственно.

В лидеры общего зачета вышел Николаев — 23:27.12. Вторым идет экипаж Сотникова (+5.15), третьим — голландца Жерара де Роя на «Ивеко» (+24.17).

В зачете внедорожников на десятом этапе победил экипаж француза Себастьяна Леба («Пежо», 4:54.28), вторым и третьим к финишу пришли его соотечественники и партнеры по команде Сириль Депрэ (+2.33) и Стефан Петрансель (+6.45) соответственно. В общем зачете лидирует Леб (25:04.33), вторым идет Петрансель (+8.23), третьим — Депрэ (+19.50).

У мотоциклистов на десятом этапе россиянин Александр Иванютин («Хускварна») занял 45-е место, отстав от победителя этапа испанца Хоана Барреды Борта («Хонда») на 2 часа 17 минут 59 секунд. В генеральной классификации лидирует британец Сэм Сандерленд на КТМ.