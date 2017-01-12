Сергей Карякин выиграл 10-й этап ралли «Дакар» в зачете квадроциклов
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский гонщик Сергей Карякин на «Ямахе» финишировал первым на десятом этапе
ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов. Спецучасток длиной 449 км он преодолел за 6 часов 52 минуты 43 секунды.
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Второе место у чилийца Ингасио Касале («Ямаха»), который уступил россиянину 10 минут 46 секунды.
Благодаря этой победе Карякин упрочил лидерство в общем зачете, опережая идущего вторым Касале на 21 минуту.
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