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12 января 2017, 23:23 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Сергей Карякин выиграл 10-й этап ралли «Дакар» в зачете квадроциклов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский гонщик Сергей Карякин на «Ямахе» финишировал первым на десятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов. Спецучасток длиной 449 км он преодолел за 6 часов 52 минуты 43 секунды.

Россиянин упрочил лидерство в общем зачете опережая идущего вторым <span class=error>Ингасио</span> <span class=error>Касале</span> на 21 минуту. Увеличить
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Второе место у чилийца Ингасио Касале («Ямаха»), который уступил россиянину 10 минут 46 секунды.

Благодаря этой победе Карякин упрочил лидерство в общем зачете, опережая идущего вторым Касале на 21 минуту.

39-й ралли-рейд «Дакар» проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.
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