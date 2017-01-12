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12 января 2017, 23:24 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Лёб выиграл 10-й этап «Дакара» среди внедорожников, Петерансель — третий

Себастьен Лёб выиграл 10-й этап ралли-марафона «Дакар-2017» среди внедорожников. Второе время показал Сириль Депре, третий — Стефан Петерансель.

«Дакар». Внедорожники. 10-й этап
1. Себастьен Лёб («Пежо») 4:54:28
2. Сириль Депре («Пежо») +2:33
3. Стефан Петерансель («Пежо») +6:45
4. Язид Аль-Раджи («Мини») +11:35
5. Орландо Терранова («Мини») +12:44

«Дакар». Внедорожники. Общий зачёт
1. Себастьен Лёб («Пежо») 25:04:33
2. Стефан Петерансель («Пежо») +8:23
3. Сириль Депре («Пежо») +19:50
4. Нани Рома («Тойота») +55:05
5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +1:37:04.
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Новости Автоспорта

Сергей Карякин выиграл 10-й этап ралли «Дакар» в зачете квадроциклов

Сергей Карякин выиграл 10-й этап ралли «Дакар» в зачете квадроциклов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский гонщик Сергей Карякин на «Ямахе» финишировал первым на десятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов. Спецучасток длиной 449 км он преодолел за 6 часов 52 минуты 43 секунды.
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