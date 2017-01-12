Сабатье выиграл 10-й этап «Африка Рейс», Васильев — второй
Жан-Антуан Сабатье выиграл 10-й эатп ралли-рейда «Африка Рейс». Второе место занял россиянин Владимир Васильев, который остаётся лидером общего зачёта. Третий — Мирослав Заплетал.
«Африка Рейс». 10-й этап
1.
2. Владимир Васильев (Mini) +15:33
3. Мирослав Заплетал (Hummer) +16:44
4. (Грузовики — 1). Томас Томачек (Tatra) +22:31
5. Гийом Гомес (Optimus) +27:42
…
9. (Грузовики — 3). Андрей Каргинов (KAMAZ) +37:24
11. (Грузовики — 4). Сергей Куприянов (Kamaz) +39:42
17. Максим Кирпилев (Toyota) +1:45:00
Общий зачёт
1. Владимир Васильев (Mini) 34:55:35
2. Мирослав Заплетал (Hummer) +2:08:10
3. Доминик Усьё (Optymus) +2:15:03
4. Гийом Гомес (Optimus) +2:35:58
5. (Грузовики — 1). Андрей Каргинов (KAMAZ) +2:56:33
…
10. (Грузовики — 4). Сергей Куприянов (Kamaz) +5:53:53
16. Максим Кирпилев (Toyota) +15:11:38.
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