Экипаж Васильева стал вторым на 10-м этапе Africa Eco Race в зачете автомобилей

Васильев и Жильцов 15 минут и 33 секунды уступили победителям этапа французу Жану-Антуану Сабатье и итальянцу Агостино Риццарди (Bugga One), которые прошли дистанцию за 5 часов 10 минут и 28 секунд. В общем зачете Васильев и Жильцов продолжают лидировать, опережая на более чем 2 часа и 8 минут ближайших преследователей — экипаж чеха Мирослава Заплетала (Hummer).

В зачете грузовиков среди представителей России лучшим на этапе стал экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова, который пришел 3-м. На 4-м месте финишировал экипаж Сергея Куприянова, также представляющего «КАМАЗ-мастер». Каргинов продолжает лидировать в общем зачете, Куприянов — 4-й.

У мотоциклистов на этапе россиянин Александр Максимов (Yamaha) пришел 9-м, уступив 2 часа 1 минуту и 43 секунды ставшему первым южноафриканцу Геву Тедди Селле (05:27.12; КТМ). В общем зачете мотоциклистов Максимов идет 7-м с отставанием от лидирующего Селлы в 11 часов 6 минут и 46 секунд.