Экипаж Васильева стал вторым на 10-м этапе Africa Eco Race в зачете автомобилей
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт. Экипаж российских гонщиков Владимира Васильева и Константина Жильцова на Mini стал вторым на десятом этапе ралли-рейда Africa Eco Race в зачете автомобилей и сохранил лидерство в общем зачете.
Васильев и Жильцов 15 минут и 33 секунды уступили победителям этапа французу
В зачете грузовиков среди представителей России лучшим на этапе стал экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова, который пришел 3-м. На 4-м месте финишировал экипаж Сергея Куприянова, также представляющего «КАМАЗ-мастер». Каргинов продолжает лидировать в общем зачете, Куприянов — 4-й.
У мотоциклистов на этапе россиянин Александр Максимов (Yamaha) пришел 9-м, уступив 2 часа 1 минуту и 43 секунды ставшему первым южноафриканцу Геву Тедди Селле (05:27.12; КТМ). В общем зачете мотоциклистов Максимов идет 7-м с отставанием от лидирующего Селлы в 11 часов 6 минут и 46 секунд.
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