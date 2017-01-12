Петерансель столкнулся с мотоциклистом и остался с ним до прибытия помощи
Один из лидеров
ралли-рейда «Дакар» в зачёте внедорожников Стефан Петерансель столкнулся с мотоциклистом Симоном Марчичем на 10-м спецучастке гонки и остался с ним до прибытия помощи.
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Видимо, что-то случилось...
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У Марчича диагностирован открытый перелом малоберцовой кости, сообщает официальный «твиттер» «Дакара».
На первой контрольной точке спецучастка продолживший путь Петерансель идёт восьмым, уступая лидеру более 10 минут. Перед этим этапом он шёл вторым в зачёте, уступая лидирующему Себастьену Лёбу менее двух минут.
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