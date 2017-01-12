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12 января 2017, 18:33 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Петерансель столкнулся с мотоциклистом и остался с ним до прибытия помощи

Один из лидеров ралли-рейда «Дакар» в зачёте внедорожников Стефан Петерансель столкнулся с мотоциклистом Симоном Марчичем на 10-м спецучастке гонки и остался с ним до прибытия помощи.

Один из лидеров <nobr>ралли-рейда</nobr> Дакар в зачёте <span class=error>внедорожников</span> <span class=error>Стефан</span> Петерансель столкнулся с мотоциклистом <span class=error>Симоном</span> <span class=error>Марчичем</span> на 10-м <span class=error>спецучастке</span> гонки и остался с ним до прибытия помощи. Увеличить
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У Марчича диагностирован открытый перелом малоберцовой кости, сообщает официальный «твиттер» «Дакара».

На первой контрольной точке спецучастка продолживший путь Петерансель идёт восьмым, уступая лидеру более 10 минут. Перед этим этапом он шёл вторым в зачёте, уступая лидирующему Себастьену Лёбу менее двух минут.
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Новости Автоспорта

Петерансель столкнулся с мотоциклистом на «Дакаре» и остался с ним до прибытия помощи

Петерансель столкнулся с мотоциклистом на «Дакаре» и остался с ним до прибытия помощи

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Французский автогонщик команды «Пежо» Стефан Петерансель на 10-м этапе ралли «Дакар» столкнулся со словенским мотогонщиком Симоном Марчичем и остался с ним до прибытия помощи. Об этом сообщает пресс-служба гонки.
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