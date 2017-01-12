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12 января 2017, 17:39 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Петерансель столкнулся с мотоциклистом на «Дакаре» и остался с ним до прибытия помощи

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Французский автогонщик команды «Пежо» Стефан Петерансель на 10-м этапе ралли «Дакар» столкнулся со словенским мотогонщиком Симоном Марчичем и остался с ним до прибытия помощи. Об этом сообщает пресс-служба гонки.

Спасательные службы диагностировали у мотогонщика открытый перелом берцовой кости. Увеличить
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Инцидент произошел на 83 км дистанции. 12-кратный победитель «Дакара» Петерансель, который в нынешней гонке занимает второе место в общем зачете, проигрывая после девяти спецучастков 1 минуту 38 секунд партнеру по команде и соотечественнику Себастьяну Лебу, не бросил мотоциклиста в беде и остался с ним до прибытия медицинской помощи.

После того, как спасательные службы прибыли на место инцидента, у мотогонщика был диагностирован открытый перелом берцовой кости. Петерансель из-за произошедшего потерял около 12−14 минут и продолжил гонку.

Ралли-рейд «Дакар-2017» проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии, он финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.
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