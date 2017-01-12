Петерансель столкнулся с мотоциклистом на «Дакаре» и остался с ним до прибытия помощи

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Инцидент произошел на 83 км дистанции. 12-кратный победитель «Дакара» Петерансель, который в нынешней гонке занимает второе место в общем зачете, проигрывая после девяти спецучастков 1 минуту 38 секунд партнеру по команде и соотечественнику Себастьяну Лебу, не бросил мотоциклиста в беде и остался с ним до прибытия медицинской помощи.

После того, как спасательные службы прибыли на место инцидента, у мотогонщика был диагностирован открытый перелом берцовой кости. Петерансель из-за произошедшего потерял около 12−14 минут и продолжил гонку.