Петерансель столкнулся с мотоциклистом на «Дакаре» и остался с ним до прибытия помощи
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Французский автогонщик команды «Пежо» Стефан Петерансель на 10-м этапе ралли «Дакар» столкнулся со словенским мотогонщиком Симоном Марчичем и остался с ним до прибытия помощи. Об этом сообщает
пресс-служба гонки.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Инцидент произошел на 83 км дистанции. 12-кратный победитель «Дакара» Петерансель, который в нынешней гонке занимает второе место в общем зачете, проигрывая после девяти спецучастков 1 минуту 38 секунд партнеру по команде и соотечественнику Себастьяну Лебу, не бросил мотоциклиста в беде и остался с ним до прибытия медицинской помощи.
После того, как спасательные службы прибыли на место инцидента, у мотогонщика был диагностирован открытый перелом берцовой кости. Петерансель
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter