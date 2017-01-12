Шихотаров наклеил на боевой автомобиль фотографии друзей

«Это наши друзья. Я им обещал, что они со мной будут на “Дакаре”: мне так будет легче преодолевать все трудности. Они мне помогают, я в них верю. Кому обещал, все со мной. Мы их немножко попачкали, поцарапали, но это чтобы они почувствовали, что тоже преодолевают все эти тысячи километров. Можно сказать, что они тоже всё видели, всё проехали — осталось ещё немножко, только два-три дня. Настрой боевой», — рассказал Шихотаров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.



Также гонщик прокомментировал неприятные погодные условия и размытие дороги после финиша восьмого этапа гонки: «Как и в прошлом году, смыло дорогу. В том году нам с командой удалось проехать до того, как дорога была закрыта. Теперь точно в том же месте по таким же причинам дорогу перекрыли и всех пустили в обход. Путь стал на 300 километров больше, преодолевали пыльную гравийную дорогу».