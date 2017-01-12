Маршрут «Дакара»: белогвардейцы, кока, динамит и много мяса
Путеводитель «Советского спорта» по странам, которые принимают «Дакар-2017».
Пилотам команды «КАМАЗ-Мастер» во время ралли будет некогда любоваться достопримечательностями. Для всех остальных мы собрали в одном тексте все самое полезное, что нужно знать о странах, где пройдет «Дакар-2017». Прочитайте — и вы узнаете, почему в Парагвае человеку с русской фамилией могут сделать скидку, а в Боливии — наоборот, где можно смешать колу с кокой, почему в Аргентине нет суши.
ПАРАГВАЙ. СТРАНА ЗАГАДОК
Что известно?
Парагвай считается самой загадочной и одной из беднейших стран Южной Америки. Недостаток информации и закрытость от мира — следствие продолжительных периодов военной диктатуры. Только недавно страна начала активно зазывать к себе туристов.
Кстати, у Парагвая и России есть необычная связь — через офицеров Белой армии, которые в большом количестве вместе с семьями перебирались в страну в первой четверти 20-го века. И в 1934 году помогли Парагваю победить в войне в Боливией за спорные территории. С тех пор одним из национальных героев страны стал донской казак Иван Беляев.
В Парагвае два государственных языка: испанский и гуарани. Второй является языком коренных жителей страны — индейцев. Местная валюта так же называется гуарани.
Что можно и нельзя?
Деньги. Поменять валюту теоретически можно везде, даже прямо на улице. Но так лучше не делать, так как туристам часто подсовывают фальшивку. К слову, меняют в стране лишь три вида валюты: американские доллары, аргентинские песо и бразильские реалы. Картой расплачиваются лишь в отелях и больших супермаркетах, в ходу наличные. Да и в местных банках трудно найти банкомат, который бы принимал иностранные карты.
Как и в любой стране Южной Америки носить с собой большие суммы наличных, а также дорогую технику, не рекомендуется. Карманники особенно любят работать на местных шумных рынках. И если вас
Дуэли. Наверное, самое необычное, что известно о Парагвае — в стране разрешены дуэли. Но их можно устроить только в том случае, если оба дуэлянта являются донорами крови и завещают свои органы медицинским учреждениям. Разумеется, поединки проходят под присмотром медиков.
Курение. Курить можно только в специально отведенных местах. За нарушение правила могут обязать выплатить крупный штраф.
Факт. В Парагвае нет дверных звонков, стучать в дверь не принято. Вместо этого вы можете похлопать в ладоши.
Что смотреть?
Все самое интересное располагается в столице, городе Асунсьон. Здесь нужно обратить внимание на дворец Гобьерно, бывшую резиденцию парагвайского диктатора Альфредо Стресснера. При диктаторе действовало правило: охрана имела право застрелить любого, кто продолжительное время смотрит на дворец.
Нашлись три свободных дня? Возьмите тур по реке Рио Парагвай, его организуют в городе Консепсьон. У путешественников будет возможность посмотреть небольшие городки и дикую природу заповедников. А если отправитесь посмотреть на современное чудо света, одну из крупнейших плотин мира Итайпу, вас ждет большая рыболовная экспедиция.
БОЛИВИЯ. «ДОРОГА СМЕРТИ»
Что известно?
Столица Боливии,
У боливийцев есть культ
Что можно и нельзя?
Кока. Боливия — главный мировой производитель кустарника коки. Местные жители постоянно жуют листья коки, готовят из них еду, напитки, десерты. Вот только вывозить листья из страны нельзя. Вернее, нельзя ввозить в другие страны.
Митинги. В
Шаманы. В Боливии исповедают католицизм, но и древние индейские поверья еще сильны. В стране есть свои колдуны, шаманы, ведьмы. Люди верят в потусторонний мир. И шутить на эту тему не рекомендуется.
Факт. В Боливии все очень дёшево. Например, чтобы сытно пообедать, хватит 15−20 боливианов (примерно 140−190 рублей). На местных рынках хватает киосков с едой, кофе, разнообразными напитками и фруктовыми десертами. В Боливии мало супермаркетов и магазинов и очень много рынков. Туристы спокойно могут торговаться и даже просить добавку.
Что смотреть?
Приехать в Боливию и не побывать на знаменитом озере Титикака — почти преступление. Озеро расположено еще выше
По дороге в аэропорт
Любители экстрима могут отправиться в провинцию Юнгас. Там пролегает одна из самых опасных дорог в мире — «Дорога смерти» (участок в 70 км, соединяющий
В январе в
В столице находится и самая необычная тюрьма в мире. «Сан-Педро» — это
АРГЕНТИНА. В РИТМЕ ТАНГО
Что известно?
В начале 20-го века Аргентина считалась едва ли не самым богатым государством в мире, была даже поговорка: «Богат, как аргентинец». Эта страна традиционно считается самой «белой» в Южной Америке, так как индейцы были почти полностью истреблены.
Основной едой аргентинцев является мясо. По его потреблению страна занимает стабильное первое место. Настоящей гордостью жителей является и местное вино, которое они употребляют в больших количествах.
Что можно и нельзя?
Мате. Если аргентинец не пьет вино, значит он фанат мате. У местных жителей есть даже специальный обряд чаепития. Мате пьют из передаваемой по кругу посуды с помощью обычной трубочки. Пригласить на мате — значит продемонстрировать свою симпатию и доброжелательность.
Эмпанадас. Самые известные пирожки в Южной Америке подаются со всевозможными начинками. Это популярнейшее блюдо в стране.
Животные. Зоопарк города Лухан знаменит как самый опасный в мире. Посетителям можно заходить в клетки к хищникам, кормить их, фотографироваться. Но сначала придется подписать документ, что администрация зоопарка ответственности за последствия «общения» не несет.
Факт. Аргентина — не для фанатов морепродуктов. Найти рыбные рестораны в стране почти невозможно. Но если отыщете, блюда вряд ли поразят изысканностью. Аргентина — это мясо, причем одно из лучших в мире. Наслаждайтесь!
Что смотреть?
Визитной карточкой
Удается выбраться из столицы? Значит вам просто необходимо доехать до водопада Игуасу, который находится на границе Аргентины с Бразилией. В 2011 году Игуасу был признан одним из семи чудес света. Его посещают по два миллиона туристов в год.
И, кончено, нельзя приехать в Аргентину и не посмотреть (или самим потанцевать) танго. Уроки можно взять прямо на улице. Кстати, танго долго считалось не слишком пристойным танцем. Доходило до того, что в одно время просто не хватало партнерш. Девушки не хотели разучивать откровенные движения. А потому мужчины стали обучаться танго, танцуя друг с другом.
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