Маршрут «Дакара»: белогвардейцы, кока, динамит и много мяса

Пилотам команды «КАМАЗ-Мастер» во время ралли будет некогда любоваться достопримечательностями. Для всех остальных мы собрали в одном тексте все самое полезное, что нужно знать о странах, где пройдет «Дакар-2017». Прочитайте — и вы узнаете, почему в Парагвае человеку с русской фамилией могут сделать скидку, а в Боливии — наоборот, где можно смешать колу с кокой, почему в Аргентине нет суши.

ПАРАГВАЙ. СТРАНА ЗАГАДОК

Что известно?

Парагвай считается самой загадочной и одной из беднейших стран Южной Америки. Недостаток информации и закрытость от мира — следствие продолжительных периодов военной диктатуры. Только недавно страна начала активно зазывать к себе туристов.

Кстати, у Парагвая и России есть необычная связь — через офицеров Белой армии, которые в большом количестве вместе с семьями перебирались в страну в первой четверти 20-го века. И в 1934 году помогли Парагваю победить в войне в Боливией за спорные территории. С тех пор одним из национальных героев страны стал донской казак Иван Беляев.

В Парагвае два государственных языка: испанский и гуарани. Второй является языком коренных жителей страны — индейцев. Местная валюта так же называется гуарани.

Что можно и нельзя?

Деньги. Поменять валюту теоретически можно везде, даже прямо на улице. Но так лучше не делать, так как туристам часто подсовывают фальшивку. К слову, меняют в стране лишь три вида валюты: американские доллары, аргентинские песо и бразильские реалы. Картой расплачиваются лишь в отелях и больших супермаркетах, в ходу наличные. Да и в местных банках трудно найти банкомат, который бы принимал иностранные карты.

Как и в любой стране Южной Америки носить с собой большие суммы наличных, а также дорогую технику, не рекомендуется. Карманники особенно любят работать на местных шумных рынках. И если вас все-таки ограбили, от полиции помощи будет мало. Она коррумпирована и наверняка вам намекнут, что неплохо бы приплатить за услугу.

Дуэли. Наверное, самое необычное, что известно о Парагвае — в стране разрешены дуэли. Но их можно устроить только в том случае, если оба дуэлянта являются донорами крови и завещают свои органы медицинским учреждениям. Разумеется, поединки проходят под присмотром медиков.

Курение. Курить можно только в специально отведенных местах. За нарушение правила могут обязать выплатить крупный штраф.

Факт. В Парагвае нет дверных звонков, стучать в дверь не принято. Вместо этого вы можете похлопать в ладоши.

Что смотреть?

Все самое интересное располагается в столице, городе Асунсьон. Здесь нужно обратить внимание на дворец Гобьерно, бывшую резиденцию парагвайского диктатора Альфредо Стресснера. При диктаторе действовало правило: охрана имела право застрелить любого, кто продолжительное время смотрит на дворец.

Нашлись три свободных дня? Возьмите тур по реке Рио Парагвай, его организуют в городе Консепсьон. У путешественников будет возможность посмотреть небольшие городки и дикую природу заповедников. А если отправитесь посмотреть на современное чудо света, одну из крупнейших плотин мира Итайпу, вас ждет большая рыболовная экспедиция.

БОЛИВИЯ. «ДОРОГА СМЕРТИ»

Что известно?

Столица Боливии, Ла-Пас, находится на высоте 3630 метров и является самой высокой административной столицей мира. Поэтому многие туристы, приезжающие в страну, страдают горной болезнью. Да и климат своеобразный: днем тепло, а ночью может быть очень холодно.

У боливийцев есть культ матери-земли. На праздниках, перед тем как что-то выпить, люди поливают землю, тем самым угощают божество. Трепетность проявляется не только по отношению к напиткам, но и к еде. В Боливии ненавидят фаст-фуд. Именно поэтому в стране нет ни одного подобного заведения. Известная сеть американских кафе закрылась еще в 2002 году.

Что можно и нельзя?

Кока. Боливия — главный мировой производитель кустарника коки. Местные жители постоянно жуют листья коки, готовят из них еду, напитки, десерты. Вот только вывозить листья из страны нельзя. Вернее, нельзя ввозить в другие страны.

Митинги. В Ла-Пасе живет революционно настроенный народ. Если правительство принимает неугодные законы, улицы города тут же заполняют протестующие. Марши протеста в Боливии — интересное и яркое зрелище. Главное не попасть под руку шахтерам, так как во время шествий они взрывают на улицах динамит.

Шаманы. В Боливии исповедают католицизм, но и древние индейские поверья еще сильны. В стране есть свои колдуны, шаманы, ведьмы. Люди верят в потусторонний мир. И шутить на эту тему не рекомендуется.

Факт. В Боливии все очень дёшево. Например, чтобы сытно пообедать, хватит 15−20 боливианов (примерно 140−190 рублей). На местных рынках хватает киосков с едой, кофе, разнообразными напитками и фруктовыми десертами. В Боливии мало супермаркетов и магазинов и очень много рынков. Туристы спокойно могут торговаться и даже просить добавку.

Что смотреть?

Приехать в Боливию и не побывать на знаменитом озере Титикака — почти преступление. Озеро расположено еще выше Ла-Паса, на высоте 3812 м, и считается самым высокогорным судоходным водоемом мира.

По дороге в аэропорт Ла-Паса находится… святилище дьявола. Сюда приезжают преступники, готовые заключить сделку с дьяволом ради быстрого обогащения. Подношением служат листья коки и сигареты. Местные жители говорят, что фотографироваться у святилища — плохая примета.

Любители экстрима могут отправиться в провинцию Юнгас. Там пролегает одна из самых опасных дорог в мире — «Дорога смерти» (участок в 70 км, соединяющий Ла-Пас и Коройко). Дорога очень узкая, в районе часто идут дожди, а потому там ежегодно разбивается более 25 машин, и гибнет 100−200 человек.

В январе в Ла-Пасе проходит ярмарка миниатюр Аласитас. Согласно поверьям, если купить на ярмарке в миниатюре то, о чём вы мечтаете, это исполнится.

В столице находится и самая необычная тюрьма в мире. «Сан-Педро» — это тюрьма-город. За высокими стенами работают магазины, рестораны, тут даже туристов принимают, правда нелегально. Есть у тюрьмы еще несколько особенностей: за нахождение в ней заключенные должны платить. А главное, там можно проживать семьями, получается что-то вроде коммуналки. Разумеется, дети и жены спокойно могут выходить за пределы учреждения в любое время.

АРГЕНТИНА. В РИТМЕ ТАНГО

Что известно?

В начале 20-го века Аргентина считалась едва ли не самым богатым государством в мире, была даже поговорка: «Богат, как аргентинец». Эта страна традиционно считается самой «белой» в Южной Америке, так как индейцы были почти полностью истреблены.

Основной едой аргентинцев является мясо. По его потреблению страна занимает стабильное первое место. Настоящей гордостью жителей является и местное вино, которое они употребляют в больших количествах.

Что можно и нельзя?

Мате. Если аргентинец не пьет вино, значит он фанат мате. У местных жителей есть даже специальный обряд чаепития. Мате пьют из передаваемой по кругу посуды с помощью обычной трубочки. Пригласить на мате — значит продемонстрировать свою симпатию и доброжелательность.

Эмпанадас. Самые известные пирожки в Южной Америке подаются со всевозможными начинками. Это популярнейшее блюдо в стране.

Животные. Зоопарк города Лухан знаменит как самый опасный в мире. Посетителям можно заходить в клетки к хищникам, кормить их, фотографироваться. Но сначала придется подписать документ, что администрация зоопарка ответственности за последствия «общения» не несет.

Факт. Аргентина — не для фанатов морепродуктов. Найти рыбные рестораны в стране почти невозможно. Но если отыщете, блюда вряд ли поразят изысканностью. Аргентина — это мясо, причем одно из лучших в мире. Наслаждайтесь!

Что смотреть?

Визитной карточкой Буэнос-Айреса является район Ла Бока, в котором расположена улица Каминито. Она привлекает внимание ярко раскрашенными домами, статуями, ресторанчиками, торговыми лавками и уличными музыкантами.

Удается выбраться из столицы? Значит вам просто необходимо доехать до водопада Игуасу, который находится на границе Аргентины с Бразилией. В 2011 году Игуасу был признан одним из семи чудес света. Его посещают по два миллиона туристов в год.

И, кончено, нельзя приехать в Аргентину и не посмотреть (или самим потанцевать) танго. Уроки можно взять прямо на улице. Кстати, танго долго считалось не слишком пристойным танцем. Доходило до того, что в одно время просто не хватало партнерш. Девушки не хотели разучивать откровенные движения. А потому мужчины стали обучаться танго, танцуя друг с другом.