Уперенко: Весь ад на восьмом этапе начался уже после прохождения СУ

«Восьмой СУ прошёл очень здорово, всё было очень быстро. На самом деле не было ничего сложного, только грязь в начале, а потом был песочек. Но в целом ничего нареканий не вызвало. Погода прохладная была, так что ехать было комфортно. Весь ад уже начался в ночное время (на лиазоне), когда сообщили о том, что дорогу размыло и нужно объезжать… В три часа ночи приехали на бивуак, были все «помятые», — передаёт слова Уперенко корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.