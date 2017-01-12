Уперенко: Весь ад на восьмом этапе начался уже после прохождения СУ
Штурман команды KONTURTERM Racing Олег Уперенко прокомментировал восьмой этап «Дакара-2017», на котором их экипаж (пилот Сергей Шихотаров) показал 28-й результат.
«Восьмой СУ прошёл очень здорово, всё было очень быстро. На самом деле не было ничего сложного, только грязь в начале, а потом был песочек. Но в целом ничего нареканий не вызвало. Погода прохладная была, так что ехать было комфортно. Весь ад уже начался в ночное время (на лиазоне), когда сообщили о том, что дорогу размыло и нужно объезжать… В три часа ночи приехали на бивуак, были все «помятые», — передаёт слова Уперенко корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.
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