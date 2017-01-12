Россиянин Сотников лидирует в общем зачете «Дакара-2017» после девяти этапов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во вторник вечером официально стало известно об отмене девятого этапа «Дакара-2017» (Сальта — Чилесито) из-за оползня, сошедшего с гор вследствие длительного дождя.

В пресс-релизе организаторы марафона сообщили, что по прихоти погоды дорога в Сальту была сильно размыта примерно на 160 км участка.

Более того — в зоне бедствия пришлось эвакуировать около 1000 человек, была информация и о нескольких погибших.

От стихии весомо пострадала деревня Волкан, и в руководстве многодневки дали указание перенаправить все силы на помощь пострадавшим.

«Это печально, но, учитывая то, что случилось с деревней, я не думаю, что автоспорт сейчас важнее всего.

Мы уже девять лет приезжаем в Аргентину, знали об этих условиях, просто в этом году невероятно злобная погода. Тут мы мало что можем сделать. Все остальные этапы мы провели в хороших условиях, но теперь катастрофа важнее.

Хорошая организация — гибкая организация, не парализованная. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы «Дакар» продолжился, — заверил директор марафона Этьен Лавин.

Позднее было принято решение дать гонщикам пару дней на безопасный переезд в Чилесито, где уже 12 января ралли-рейд и возобновится — по ходу десятой фазы соревнующимся предстоит добираться до пуэрториканского Сан-Хуана.

Примечательно, что ранее из-за сильных дождей также в три раза был сокращен пятый этап «Дакара», седьмой урезали вдвое, частично был укорочен и последующий спецучасток, а шестой — вообще отменен.

Восьмой же отрезок многодневки получился неоднозначным для представителей России, и особенно — в споре грузовиков.

Фазу по-настоящему здорово провел вырвавшийся в лидеры Дмитрий Сотников, на пару минут опередив своих главных оппонентов — партнера по «КамАЗу» Эдуарда Николаева и Жерара де Роя на «Ивеко».

По окончании заезда голландец посетовал на прокол колеса, из-за которого, по его словам, потерял до восьми минут.

«Этап был хорошим — приятный спецучасток. Но на полпути случился прокол: пришлось менять колесо. Мы потеряли семь или восемь минут из-за этого. Этап мне все равно понравился, однако жаль, что потеряли столько времени. Потом на лиазоне был большой беспорядок, пришлось добираться до бивуака по другой и более длинной дороге», — передает слова претендента «Чемпионат.com».

А вот два других представителя отечественного коллектива — Айрат Мардеев и Антон Шибалов — по итогам этапа увеличили свое отставание от тройки сильнейших аж до двух с небольшим часов,

и отыграть такой дефицит им, к сожалению, на оставшихся участках будет крайне сложно.

Лучше всех восьмой этап удался Мартину ван ден Бринку, представляющему «Рено»: он преодолел изрядно укороченную непогодой дистанцию для грузовиков за один час и 55 минут.

В мотоциклетном зачете последний из на данный момент проведенных отрезков больше всего, пожалуй, порадовал лидера Сэма Сандерленда из «КТМ» — ему удалось проехать спецучасток немного быстрее, чем это сделали его основные конкуренты Пабло Кинтанилья («Husqvarna») и Адриен ван Беверен («Yamaha»).

Интересно, что увеличить свой отрыв от преследователей британцу не помешали даже серьезные проблемы с задними тормозами, начавшиеся еще за 100 км до завершения заезда.

Россиянин Александр Иванютин на «Husqvarna» показал на участке 30 время и теперь занимает общее 31 место.

В классе внедорожников в восьмой день вновь первенствовали звездные представители «Пежо» Себастьен Леб и Стефан Петерансель, которые, похоже, в итоге и разыграют между собой чемпионское звание. Путь из Боливии в Сальту чуть быстрее прошел Леб, на данный момент опережающий своего партнера-оппонента на полторы минуты. Отрыв же пары лидеров от идущего третьим Сириль Депре, выступающего, кстати также за «Пежо», составляет 17 с небольшим минут.

Радостные новости для российских болельщиков по итогам восьмого этапа пришли из квадрациклетного зачета, где.

Сергей Карякин упрочил свое лидерство, завершив отрезок со вторым временем.

— сокращенный спецучасток в 246 км он преодолел за пять с половиной часов, отстав от Игнасио Касале на («Yamaha») на пять минут 39 секунд.

«Сегодня я проехал не так хорошо, как днем ранее, когда победил, но у меня были некоторые проблемы, — заявил россиянин после финиша. — У меня отказала катушка зажигания, не было искры. Так что я потратил около 15 минут, пытаясь выяснить, что случилось с моей техникой. Потом у меня случился прокол. Этот был несколько тяжелый день, но спецучасток все равно был хорошим. Пейзаж тут удивительный, было приятно ехать. И конечно же, я немного устал.

Это «Дакар», и тут всякое может случиться. Бесполезно говорить что-либо сейчас.

На данный момент Карякин опережает занимающего вторую позицию в общем зачете Акселя Дютрье («Yamaha») почти на семь минут.

В классе мотовездеходов пока что уверенно лидирует бразилец Леандро Торрес, следов идут два представителя Китая — Ли Дуншэн и Мао Жуйцзинь. Россиянин Равиль Маганов занимает четвертую строчку.