Россиянин Сотников лидирует в общем зачете «Дакара-2017» после девяти этапов
На легендарном
ралли-марафоне «Дакар» 2017 года формально завершились уже девять из запланированных 12-и этапов. Впрочем, вновь не обошлось без отмен спецучастков — из-за последствий оползня в Аргентине организаторы рейда решили не проводить девятую фазу многодневки.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во вторник вечером официально стало известно об отмене девятого этапа «Дакара-2017» (Сальта — Чилесито)
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Более того — в зоне бедствия пришлось эвакуировать около 1000 человек, была информация и о нескольких погибших.
От стихии весомо пострадала деревня Волкан, и в руководстве многодневки дали указание перенаправить все силы на помощь пострадавшим.
«Это печально, но, учитывая то, что случилось с деревней, я не думаю, что автоспорт сейчас важнее всего.
Мы уже девять лет приезжаем в Аргентину, знали об этих условиях, просто в этом году невероятно злобная погода. Тут мы мало что можем сделать. Все остальные этапы мы провели в хороших условиях, но теперь катастрофа важнее.
Хорошая организация — гибкая организация, не парализованная. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы «Дакар» продолжился, — заверил директор марафона Этьен Лавин.
Позднее было принято решение дать гонщикам пару дней на безопасный переезд в Чилесито, где уже 12 января
Примечательно, что ранее
Восьмой же отрезок многодневки получился неоднозначным для представителей России, и особенно — в споре грузовиков.
Фазу
По окончании заезда голландец посетовал на прокол колеса,
«Этап был хорошим — приятный спецучасток. Но на полпути случился прокол: пришлось менять колесо. Мы потеряли семь или восемь минут
А вот два других представителя отечественного коллектива — Айрат Мардеев и Антон Шибалов — по итогам этапа увеличили свое отставание от тройки сильнейших аж до двух с небольшим часов,
и отыграть такой дефицит им, к сожалению, на оставшихся участках будет крайне сложно.
Лучше всех восьмой этап удался Мартину ван ден Бринку, представляющему «Рено»: он преодолел изрядно укороченную непогодой дистанцию для грузовиков за один час и 55 минут.
В мотоциклетном зачете последний из на данный момент проведенных отрезков больше всего, пожалуй, порадовал лидера Сэма Сандерленда из «КТМ» — ему удалось проехать спецучасток немного быстрее, чем это сделали его основные конкуренты Пабло Кинтанилья («Husqvarna») и Адриен ван Беверен («Yamaha»).
Интересно, что увеличить свой отрыв от преследователей британцу не помешали даже серьезные проблемы с задними тормозами, начавшиеся еще за 100 км до завершения заезда.
Россиянин Александр Иванютин на «Husqvarna» показал на участке 30 время и теперь занимает общее 31 место.
В классе внедорожников в восьмой день вновь первенствовали звездные представители «Пежо» Себастьен Леб и Стефан Петерансель, которые, похоже, в итоге и разыграют между собой чемпионское звание. Путь из Боливии в Сальту чуть быстрее прошел Леб, на данный момент опережающий своего
Радостные новости для российских болельщиков по итогам восьмого этапа пришли из квадрациклетного зачета, где.
Сергей Карякин упрочил свое лидерство, завершив отрезок со вторым временем.
— сокращенный спецучасток в 246 км он преодолел за пять с половиной часов, отстав от Игнасио Касале на («Yamaha») на пять минут 39 секунд.
«Сегодня я проехал не так хорошо, как днем ранее, когда победил, но у меня были некоторые проблемы, — заявил россиянин после финиша. — У меня отказала катушка зажигания, не было искры. Так что я потратил около 15 минут, пытаясь выяснить, что случилось с моей техникой. Потом у меня случился прокол. Этот был несколько тяжелый день, но спецучасток все равно был хорошим. Пейзаж тут удивительный, было приятно ехать. И конечно же, я немного устал.
Это «Дакар», и тут всякое может случиться. Бесполезно говорить
На данный момент Карякин опережает занимающего вторую позицию в общем зачете Акселя Дютрье («Yamaha») почти на семь минут.
В классе мотовездеходов пока что уверенно лидирует бразилец Леандро Торрес, следов идут два представителя Китая — Ли Дуншэн и Мао Жуйцзинь. Россиянин Равиль Маганов занимает четвертую строчку.
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