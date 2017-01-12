Гонщик Васильев получил повреждение во время ралли-рейда «Эко Рейс»
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский гонщик Владимир Васильев получил повреждение на девятом этапе
ралли-рейда «Африка Эко Рейс», который прошел в среду. Слова Васильева приводятся на официальном сайте гонщика.
Васильев и Константин Жильцов на «Мини» показали седьмой результат на девятом этапе в зачете внедорожников и грузовиков и сохранили лидерство в генеральной классификации.
«Мы попали в неприятную историю: перед нами с большой, почти отвесной дюны спускались две багги, а в самом низу обнаружились просто огромные валуны, по метру в диаметре. Мы чудом проскочили дюны, но встали, ударившись колесом о валуны, — отметил он. — Мы же легко отделались: сломанной ступицей и ударом по моей руке —
«Эко Рейс» завершится 14 января в Дакаре.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter