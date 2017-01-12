Экипаж Off Road Kazakhstan отыграл две строчки в абсолютном зачете Africa Eco Race-2017
Экипаж Off Road Kazakhstan, управляемый Андреем Чередниковым и Дмитрием Цыро, успешно преодолел девятый и поднялся на две строчки в абсолютном зачете Africa Eco Race-2017, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Напомним, днем ранее гонщики неудачно выступили на восьмом этапе, потеряв место в ТОП-3 и заработав штрафное время.
Однако на девятом этапе Чередников и Цыро исправили положение. Им удалось не только отыграть большое отставание, но и подняться на пятое место в абсолютном зачете
Другой экипаж в лице Марата Абыкаева и Андрея Чипенко не оставил дальнейших шансов на лидерство своим конкурентам в категории Т2. Их Toyota Land Cruiser
Напомним, Africa Eco Race-2017 в общей сложности будет состоять из 12 этапов общей протяженностью 6 500 километров. Участников ждут сложные спецучастки с тяжелыми преградами. Финиш гонки намечен на 14 января в районе Розового озера в Сенегале.
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