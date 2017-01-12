Экипаж Off Road Kazakhstan отыграл две строчки в абсолютном зачете Africa Eco Race-2017

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Напомним, днем ранее гонщики неудачно выступили на восьмом этапе, потеряв место в ТОП-3 и заработав штрафное время. Из-за этого экипаж со второго места опустился на седьмое.

Однако на девятом этапе Чередников и Цыро исправили положение. Им удалось не только отыграть большое отставание, но и подняться на пятое место в абсолютном зачете ралли-марафона. Среди всех машин они на своем Ford 150 завершили этап на четвертом месте. Это позволило им стать пятыми как в «абсолютке», так и в своей категории T1.

Другой экипаж в лице Марата Абыкаева и Андрея Чипенко не оставил дальнейших шансов на лидерство своим конкурентам в категории Т2. Их Toyota Land Cruiser по-прежнему лидирует в категории. А в абсолютном зачете, представленном внедорожниками и грузовиками, они поднялись на одну позицию и занимают теперь 19-е место.

Напомним, Africa Eco Race-2017 в общей сложности будет состоять из 12 этапов общей протяженностью 6 500 километров. Участников ждут сложные спецучастки с тяжелыми преградами. Финиш гонки намечен на 14 января в районе Розового озера в Сенегале.