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https://sport.mail.ru/news/autosport/28397973/
12 января 2017, 8:16 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Гонщик Васильев заявил, что после 9-го этапа Africa Eco Race у него не шевелится рука

Российски гонщик Владимир Васильев, лидирующий в зачете автомобилей на ралли-рейде Africa Eco Race, заявил, что получил повреждение руки во время прохождения 9-го этапа гонки.

Васильев и его напарник Константин Жильцов финишировали на 9-м этапе ралли-рейда седьмыми, уступив победителям Патрику Сирейолю и Франсуа-Ксавье Бегену 10 минут и 30 секунд. В общем зачете Васильев и Жильцов продолжают лидировать, опережая более чем на 2 часа и 2 минуты ближайших преследователей — экипаж француза Доминика Усьо.

«Сегодня был сложный день. Дюны были очень сложные. Я начал понимать, что такое африканские пески, потому что до этого я ни в какую не хотел спускать давление в шинах. До этого прошли и Южную Америку, и Арабские Эмираты, и Египет — нигде давление не спускали: было иногда тяжело, но шли и проходили. Ну, а тут не едет машина, пока не спустишь колеса — тонет и все», — сказал Васильев, чьи слова приводит пресс-служба его команды G-Energy.

«После этого попали в ещё неприятную историю: перед нами с большой, почти отвесной дюны спускались две багги, а в самом низу обнаружились просто огромные валуны, по метру в диаметре. Мы чудом их проскочили — тоже встали, ударившись колесом. Если бы не техничка, не знаем, как пошло бы дальше. А вот багги не повезло — одна оторвала колесо, вторая тоже стояла, но что с ней, мы не знаем. Мы же легко отделались: сломанной ступицей и ударом по моей руке — раньше-то болела, а теперь совсем не шевелится. Завтра, чувствую, поеду на обезболивающих», — добавил гонщик.
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Экипаж Васильева лидирует после 9-го этапа ралли-рейда «Эко Рейс» в зачете внедорожников

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на «Мини» после девяти этапов лидирует в генеральной классификации ралли-рейда «Африка Эко Рейс» в зачете внедорожников и грузовиков.
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