Гонщик Васильев заявил, что после 9-го этапа Africa Eco Race у него не шевелится рука

Васильев и его напарник Константин Жильцов финишировали на 9-м этапе ралли-рейда седьмыми, уступив победителям Патрику Сирейолю и Франсуа-Ксавье Бегену 10 минут и 30 секунд. В общем зачете Васильев и Жильцов продолжают лидировать, опережая более чем на 2 часа и 2 минуты ближайших преследователей — экипаж француза Доминика Усьо.

«Сегодня был сложный день. Дюны были очень сложные. Я начал понимать, что такое африканские пески, потому что до этого я ни в какую не хотел спускать давление в шинах. До этого прошли и Южную Америку, и Арабские Эмираты, и Египет — нигде давление не спускали: было иногда тяжело, но шли и проходили. Ну, а тут не едет машина, пока не спустишь колеса — тонет и все», — сказал Васильев, чьи слова приводит пресс-служба его команды G-Energy.