Экипаж Васильева лидирует после 9-го этапа ралли-рейда «Эко Рейс» в зачете внедорожников

На девятом этапе, длительность которого составляла 390,96 км, россияне показали седьмое время, уступив французам Патрику Сирейолю и Франсуа-Ксавье Бегену (LCR 30) 10 минут 30 секунд.

В общем зачете Васильев и Жильцов опережают ближайших преследователей — французов Доминика Усье и Кристофа Креспо («Оптимус») на 2 часа 2 минуты 38 секунд.

В зачете мотоциклов и квадроциклов лидирует Гев Селла из ЮАР на КТМ.

«Эко Рейс» завершится 14 января в Дакаре.