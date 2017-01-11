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11 января 2017, 23:03 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Экипаж Васильева лидирует после 9-го этапа ралли-рейда «Эко Рейс» в зачете внедорожников

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на «Мини» после девяти этапов лидирует в генеральной классификации ралли-рейда «Африка Эко Рейс» в зачете внедорожников и грузовиков.

На девятом этапе, длительность которого составляла 390,96 км, россияне показали седьмое время, уступив французам Патрику Сирейолю и Франсуа-Ксавье Бегену (LCR 30) 10 минут 30 секунд.

В общем зачете Васильев и Жильцов опережают ближайших преследователей — французов Доминика Усье и Кристофа Креспо («Оптимус») на 2 часа 2 минуты 38 секунд.

В зачете мотоциклов и квадроциклов лидирует Гев Селла из ЮАР на КТМ.

«Эко Рейс» завершится 14 января в Дакаре.
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