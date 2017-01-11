Когогин: создание нового двигателя для "Дакара" обойдется "КамАЗ-мастер" в миллионы евро

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Ранее он допустил возможность того, что «КамАЗ-мастер» может приостановить свое выступление в «Дакаре» на несколько лет из-за действий организаторов, часто меняющих технический регламент.

«Самая основная проблема для нас — это действия организаторов “Дакара”, которые направлены, в общем-то, на ущемление наших интересов. Это в частности связано с двигателем: за пять лет изменить несколько раз технический регламент — это неправильно, — сказал Когогин. — Создание спортивного мотора — это не один миллион евро. Соответственно, мы только с Libherr сделали спортивный мотор, получили эффективный грузовик — тут же (организаторы “Дакара”) изменили регламент и с января 2018 года мы будем обязаны выставить минимум два грузовика с 13-литровыми моторами, при всем желании у нас сегодня это невозможно сделать».

«Я допускаю, что может быть сделан перерыв какой-то по участию именно в “Дакаре”. Года на два», — добавил генеральный директор «КамАЗа». При этом, по его словам, команда не откажется от участия в других гонках.

В чем проблема

С 2013 года регламент «Дакара» позволяет грузовикам использовать моторы до 16,5 литра. Из-за этого «КамАЗ- мастер» пришлось отказаться от мотора Тутаевского моторного завода, перейдя на двигатели Libherr. Но не прошло и пяти лет, как правила снова поменялись — с 1 января 2018 года объем двигателей грузовиков на «Дакаре» не должен превышать 13 литров. В кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума в прошлом году Когогин назвал такие действия организаторов «диверсией» — «КамАЗ» и Libherr только начали разрабатывать 12-литровый мотор с шестью цилиндрами, в то время как у конкурентов уже есть необходимые двигатели.

«С моей точки зрения это точно некорректное поведение организаторов “Дакара”. Я понимаю, что нужно изменить требования к двигателю: ну хорошо, тогда возьмите интервал 7−8 лет, это хоть какие-то понятные сроки по окупаемости, по созданию продукта, — отметил Когогин. — Мы можем по правилам гонки брать чужой двигатель, но, во-первых, никто не стремится продавать, во-вторых, мы должны иметь доступ к настройкам двигателя. Спортсмены сегодня с электронным двигателем работают в разных условиях: равнина — это одно, горы — другое, пески — третье».

«Когда мы начинали работать с двигателем, они этого тоже не понимали, — продолжил Когогин. — Потом, когда стали доводить его до спортивной версии, все стало вылезать — и требования, и ресурсы, и надежность, и характеристики двигателя. Совместными усилиями “КамАЗа” и Libherr был разработан и сделан спортивный мотор, который зарекомендовал себя. Мы в 2014 году весь подиум забрали с ним, это очень существенно; сразу после этого компания Libherr приняла решение о спонсорстве нашей команды».