Когогин: Создание нового двигателя для «Дакара» обойдется «КамАЗ-мастер» в миллионы евро
МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Создание нового двигателя для участия в
ралли-рейде «Дакар» обойдется для российской команды «КамАЗ-мастер» в несколько миллионов евро. Об этом ТАСС заявил генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее он допустил возможность того, что «КамАЗ-мастер» может приостановить свое выступление в «Дакаре» на несколько лет
«Самая основная проблема для нас — это действия организаторов “Дакара”, которые направлены, в
«Я допускаю, что может быть сделан перерыв
В чем проблема
С 2013 года регламент «Дакара» позволяет грузовикам использовать моторы до 16,5 литра.
«С моей точки зрения это точно некорректное поведение организаторов “Дакара”. Я понимаю, что нужно изменить требования к двигателю: ну хорошо, тогда возьмите интервал 7−8 лет, это хоть
«Когда мы начинали работать с двигателем, они этого тоже не понимали, — продолжил Когогин. — Потом, когда стали доводить его до спортивной версии, все стало вылезать — и требования, и ресурсы, и надежность, и характеристики двигателя. Совместными усилиями “КамАЗа” и Libherr был разработан и сделан спортивный мотор, который зарекомендовал себя. Мы в 2014 году весь подиум забрали с ним, это очень существенно; сразу после этого компания Libherr приняла решение о спонсорстве нашей команды».
«КамАЗ-мастер» является 13-кратным победителем «Дакара».
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