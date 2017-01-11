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https://sport.mail.ru/news/autosport/28392510/
11 января 2017, 15:56 | Авто/мото: Автоспорт | «Газета.Ру»

Каргинов: Российские экипажи помогали друг другу на ралли-рейде Africa Eco Race

Российский гонщик Андрей Каргинов, чей экипаж команды «КАМАЗ-мастер» победил на восьмом этапе ралли-рейда Africa Eco Race 2017, рассказал об особенностях прошедшего отрезка ралли.

«Сегодня второй день мавританских песков, нами ожидаемых. Хотя их было немного, менее десяти километров, тем не менее мы их ждали. Мы надеялись, думали, что он будут как вчерашние, потому что даже легенда частично совпадала со вчерашним днем. Оказалось, они совершенно другие. Это были уже дюны.

Вчера была песчаная дорога с труднопроходимым песком. Дюнки мы одолели без труда, хотя машина шла на пределе. Чувствовалась нагрузка на мотор, на трансмиссию, что песок вязкий. В пески мы вошли вместе с экипажем Сергея Куприянова. Мы чуть-чуть дождались его, чтобы страховать друг друга. Как он меня страхует, так и я его, потому что песок такое дело, что никто не даст тебе 100-процентной гарантии, что ты одолеешь его без проблем.

Мы проехали их вместе. Сергей чуть подсел, мы дождались, он сам выбрался, и дальше мы выбрались из песков уже вместе. И, как было ранее оговорено, мы потом поехали в своем темпе, он — в своем. И так доехали до финиша, — передает слова гонщика НСН.

Экипаж «КАМАЗ-мастера» под руководством Куприянова стал вторым на восьмом этапе Africa Eco Race 2017 в зачете грузовиков после Каргинова.
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