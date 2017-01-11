Де Рой: Потеряли семь или восемь минут на замене колеса

Теперь в общем зачёте голландец занимает третью строчку позади Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер».



«Этап был хорошим — приятный спецучасток. Но на полпути у нас случился прокол — пришлось менять колесо. Мы потеряли семь или восемь минут. Этап мне всё равно понравился, однако жаль, что потеряли столько времени. Потом на лиазоне был большой беспорядок, пришлось добираться до бивуака по другой и более длинной дороге», — рассказал де Рой в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.