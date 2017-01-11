Лопрайс надеется, что оставшиеся спецучастки «Дакара» не будут сокращать

В настоящий момент пилот «Татры» идёт на 11-м месте в общем зачёте после проблем по ходу первой половины гонки.



«Итак, идёт вторая часть “Дакара”. Первая получилась для нас неудачной, но мы надеемся, что сейчас всё пойдёт лучше, тем более что поведение нашего грузовика становится лучше. Мы уже близки к первой десятке. Хорошо бы, чтобы оставшиеся спецучастки не сокращались: нам нужны как можно более длинные этапы, чтобы отыграть максимум времени», — сказал Лопрайс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.



Напомним, что девятый этап «Дакара» был отменён из-за оползня и наводнений.