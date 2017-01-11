Шварцман выступит в Еврокубке Формулы «Рено» 2.0

Дебютировав в серии в 2016 году, Шварцман завершил этот чемпионат на девятой позиции, в течение сезона семь раз поднявшись на подиумы. В сезоне-2017 россиянин намерен улучшить эти результаты в составе французского коллектива R-ace GP.



«Мы рады сотрудничать с крупнейшей российской программой SMP Racing. Нас впечатлили выступления Роберта Шварцмана в прошедшем, дебютном для него сезоне. Я очень рад, что в этом году Роберт выступит в нашей команде, и уверен, нам под силу бороться за титулы», — отметил руководитель команды Тибо де Мериндоль.

«Это логичный шаг в продолжении карьеры Роберта. Он хорошо знаком с машиной и в прошедшем сезоне уверенно прогрессировал. Команда тоже хорошая — в прошлом году именно её пилот стал бронзовым призёром чемпионата. Уверен, Роберт покажет достойный результат и будет бороться за призовую тройку в предстоящем сезоне», — добавил спортивный директор SMP Racing Пётр Алёшин.