Шварцман выступит в Еврокубке Формулы «Рено» 2.0
Гонщик российской программы SMP Racing Роберт Шварцман проведёт сезон 2017 года в Еврокубке Формулы-1 «Рено» 2.0, сообщает
пресс-служба программы.
Дебютировав в серии в 2016 году, Шварцман завершил этот чемпионат на девятой позиции, в течение сезона семь раз поднявшись на подиумы. В сезоне-2017 россиянин намерен улучшить эти результаты в составе французского коллектива
«Мы рады сотрудничать с крупнейшей российской программой SMP Racing. Нас впечатлили выступления Роберта Шварцмана в прошедшем, дебютном для него сезоне. Я очень рад, что в этом году Роберт выступит в нашей команде, и уверен, нам под силу бороться за титулы», — отметил руководитель команды Тибо де Мериндоль.
«Это логичный шаг в продолжении карьеры Роберта. Он хорошо знаком с машиной и в прошедшем сезоне уверенно прогрессировал. Команда тоже хорошая — в прошлом году именно её пилот стал бронзовым призёром чемпионата. Уверен, Роберт покажет достойный результат и будет бороться за призовую тройку в предстоящем сезоне», — добавил спортивный директор SMP Racing Пётр Алёшин.
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