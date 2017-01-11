Карякин: Восьмой этап «Дакара» я проехал не так хорошо из-за отказа катушки зажигания

«Сегодня я проехал не так хорошо, как вчера, но у меня были некоторые проблемы. У меня отказала катушка зажигания, не было искры. Так что я потратил около 15 минут, пытаясь выяснить, что случилось с моей техникой. Потом у меня случился прокол. Этот был несколько тяжелый день, но спецучасток все равно был хорошим. Пейзаж был удивительным, и было приятно ехать.

Конечно же, я немного устал, поскольку проехал 500 км довольно хорошего этапа. Не знаю, сколько сегодня я проиграл Касале, но не думаю, что много. Не знаю, сколько дней осталось, но это «Дакар», и тут всякое может случиться. Бесполезно говорить что-либо сейчас, — передает слова Карякина официальный сайт «Дакара».