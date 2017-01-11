Карякин: Восьмой этап «Дакара» я проехал не так хорошо из-за отказа катушки зажигания
Российский гонщик Сергей Карякин поделился впечатлениями от восьмого этапа многодневного ралли «Дакар-2018», на котором он показал второе время в зачете квадроциклов.
«Сегодня я проехал не так хорошо, как вчера, но у меня были некоторые проблемы. У меня отказала катушка зажигания, не было искры. Так что я потратил около 15 минут, пытаясь выяснить, что случилось с моей техникой. Потом у меня случился прокол. Этот был несколько тяжелый день, но спецучасток все равно был хорошим. Пейзаж был удивительным, и было приятно ехать.
Конечно же, я немного устал, поскольку проехал 500 км довольно хорошего этапа. Не знаю, сколько сегодня я проиграл Касале, но не думаю, что много. Не знаю, сколько дней осталось, но это «Дакар», и тут всякое может случиться. Бесполезно говорить
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