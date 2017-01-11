Состоялся восьмой этап Дакара-2017
Гонщики преодолевали расстояние от солончака Уюни в аргентинский город Сальта.
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Спецучасток для грузовиков сократили до 176 км, а для всех остальных — до 246 км, сообщает «Сегодня».
В классе мотоциклы Сэм Сандерленд пришел третьим, но при этом его преследователи финишировали еще ниже, что позволило новозеландцу укрепить свое лидерство в общем зачете.
Среди внедорожников восьмой этап выиграл Себастьен Леб и обошел в общем зачете Стефана Петеранселя.
В классе грузовики в общем зачете развернулась борьба за победу между двумя экипажами КАМАЗа, еще два представителя России погоню за победой практически завершили.
Мотоциклы:
1. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») — 4:28:21
2. Маттиас Валькнер (Австрия, KTM) + 00:3:51
3. Сэм Сандерленд (Новая Зеландия, KTM) + 00:3:54.
Квадроциклы:
1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») — 5:26:46
2. Сергей Карякин (Россия, «Ямаха») + 00:05:39
3. Аксель Дютри (Франция, «Ямаха») + 00:07:16.
Внедорожники:
1. Себастьен Леб (Франция, «Пежо») 4:11:02
2. Стефан Петерансель (Франция, «Пежо») +3:35
3. Сириль Депре (Франция, «Пежо») +5:13.
Мотовездеходы:
1. Ли Донгшенг (Китай, «Полярис») — 06:30:15
2. Леандро Торрес (Бразилия, «Полярис») + 00:08:01
3. Равиль Маганов (Россия, «Полярис») + 00:20:46.
Грузовики:
1. Мартин ван ден Бринк (Голландия, «Рено») — 01:55:20
2. Федерико Вильягра (Аргентина, «Ивеко») + 00:00:17
3. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) + 00:00:42.
Фото: Авторевю.
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